¿Lo ves a color o en blanco y negro? La explicación de la ciencia para la más reciente ilusión óptica en hacerse viral/

Una nueva imagen desconcertante de una una ilusión óptica vuelve a circular por internet.

El desarrollador de software y artista visual Oyvind Kolas ha creado una serie de imágenes que nos hacen percibir que una fotografía en blanco y negro está en realidad a color, pero ¿cómo?

El truco está en utilizar sobre la imagen original una especie de capa de líneas geométricas específicas (no valen todas) que tienen determinados colores y que, de alguna forma, extienden su pigmentación por la totalidad de la imagen.

Kolas llama a esto «ilusión de la cuadrícula por asimilación de color» y lo explica él en una entrada en su perfil de Patreon, una plataforma digital de crowfunding muy popular entre creadores y artistas digitales.

«Una cuadrícula de color sobresaturada superpuesta en una imagen en escala de grises hace que las celdas en escala de grises se perciban como que tienen color». Es decir, un poco de color se extiende para toda la imagen.

Kolas hizo pruebas también sobreponiendo otras formas geométricas a la fotografía original. El resultado es menos llamativo, pero puede también apreciarse una extensión del color de los puntos.

Y de las líneas, en cuyo caso hay que ajustar más el espacio entre una y otra, advierte Kolas en su post.

Another one, with horizontal lines instead of a grid. pic.twitter.com/sNKSBBkkqT

— ̐🐿ṕ̒ͪͬͯ̐̐̐̐̐̚ȉ̓̈̅̄̓̀p͒̍̚p̏͗̊̔͒̐̐í͆͆̓ͮ̔ͮ͆n̒͐̀͆ (@hodefoting) July 25, 2019