¿Para qué sirve la próstata? (y otras 6 importantes cosas que debes saber sobre esta glándula masculina)

Si eres hombre tienes una próstata. Seguramente no la has visto ni la has sentido, pero ahí está, y juega un rol fundamental en tu vida.

Pero ¿sabes qué es la próstata y para qué sirve?

Si no sabes la respuesta, tranquilo: no eres el único.

Una reciente encuesta de la Asociación Europea de Urología (EAU, por sus siglas en inglés) mostró que solo uno de cada cuatro hombres mayores de 50 años sabe cuál es la función de la próstata.

El estudio, además, reveló que alrededor de la próstata existen una serie de mitos y concepciones erróneas que, según los expertos, pueden afectar la salud de los hombres.

«Estos resultados son preocupantes», dijo el urólogo Hein Van Poppel, secretario general adjunto de la EAU.

«Especialmente porque la encuesta estuvo dirigida a hombres en la edad en la que tienen más probabilidades de sufrir condiciones relacionadas con la próstata, como el cáncer o una próstata agrandada».

Aprovechando este llamado de atención, en BBC Mundo te contamos qué es la próstata y por qué los médicos insisten en su cuidado.

1. ¿Qué es la próstata?

La próstata es una glándula blanda del tamaño de una pelota de ping-pong, ubicada en el interior de la ingle entre la base del pene y el recto.

2. ¿Cuál es su función?

Su principal función es suministrar el fluido prostático o líquido seminal que se mezcla con los espermatozoides en los testículos, para que puedan sobrevivir y ser expulsados durante la eyaculación.

3. ¿Qué condiciones pueden afectar a la próstata?

Según la Fundación Cáncer de Próstata, estas son algunas de las afecciones que puede sufrir esta glándula:

Hiperplasia: también se le conoce como agrandamiento benigno de la próstata. Consiste en un crecimiento excesivo del tejido prostático que ejerce presión contra la uretra y la vejiga, bloqueando el flujo de orina.

El riesgo de hiperplasia aumenta después de cumplir los 40 años.

Prostatitis: es una inflamación dolorosa de la próstata, que puede ser causada por una infección bacteriana.

Cáncer de próstata: el cáncer de próstata se desarrolla cuando ocurre un crecimiento y reproducción anormal de las células prostáticas.

Una vez que se desarrolla el cáncer, éste se alimenta de las hormonas masculinas presentes en la próstata. Por eso, el tratamiento contra el cáncer de próstata -sobre todo en etapas avanzadas- se basa en la reducción de los niveles de hormonas masculinas mediante una terapia hormonal.

4. ¿A qué señales hay que prestarle atención?

No se sabe exactamente a qué se debe el crecimiento de la próstata, pero los médicos creen que está relacionado con cambios hormonales relacionados con la edad.

La EAU informa que algunos síntomas relacionados con la hiperplasia pueden incluir:

Un chorro débil o interrumpido al orinar.

Sensación de no saber si la vejiga está vacía.

Ganas repentinas de orinar con urgencia.

Despertarse varias veces en la noche para orinar.

Según la encuesta de la EAU, cerca del 50% de los hombres entre 50 y 60 años de edad no reconocen estos síntomas.

Muchas veces estas molestias son leves, pero al volverse moderadas o severas pueden aumentar el riesgo de condiciones más serias.

Según la EAU, existen varios tratamientos para una próstata agrandada como una cirugía a través de la uretra o del abdomen bajo, terapia láser, terapia con vapor de agua o un cambio en la dieta.

5. ¿Cómo vigilar el cáncer de próstata?

Al acercarse a los 50 años -o a partir de los 40 si se tiene un historial con antecedentes en la familia- todos los hombres deben comenzar a hacerse exámenes rutinarios para la detección del cáncer de próstata.

Según la Fundación Cáncer de Próstata hay dos tipos de exámenes, ambos simples y relativamente indoloros.

Uno es el examen de tacto rectal. Este consiste en que el médico introduce un dedo lubricado y protegido con un guante en el recto. De esa manera puede notar si la próstata tiene un crecimiento o una forma irregular. Este examen puede ser incómodo, pero no debe resultar doloroso.

El otro tipo de examen consiste en tomar una muestra de sangre. Este examen, llamado PSA, sirve pare medir los niveles de una proteína que produce la próstata. Un nivel elevado de esta proteína puede ser uno de los primeros indicadores de cáncer de próstata, pero todo depende de varios factores que tendrá que valorar el médico especialista.

6. ¿Cuáles son las señales de alerta de un cáncer de próstata?

La Fundación Cáncer de Próstata advierte que no hay señales tempranas de un cáncer de próstata. El crecimiento del tumor puede ser silencioso, por eso la importancia de hacerse los exámenes periódicos.

La Sociedad Americana contra el Cáncer informa que un cáncer en etapa más avanzada puede generar síntomas como sangre en la orina o el semen, disfunción eréctil, dolor en las caderas, espalda u otras partes del cuerpo, debilidad en las piernas o pies y pérdida del control de la vejiga.

7. ¿Cómo se trata el cáncer de próstata?

Hay varios tratamientos, que van desde cirugía y radioterapia hasta terapia hormonal y quimioterapia. El especialista valorará qué tratamiento hay que usar y cuándo.

Hablar sobre la próstata

Otro resultado que llamó la atención de la encuesta de la EAU es que solo el 13% de los hombres dijo estar dispuesto a contarle a su pareja o su familia que tiene algún síntoma que pudiera estar relacionado con la próstata.

La EAU menciona que investigaciones previas muestran que las mujeres saben más de salud masculina que los hombres.

«Muchos hombres son animados a hacerse los exámenes por sus parejas», le dice a BBC Mundo el médico urólogo Juan Carlos Vélez, secretario general de la Sociedad Colombiana de Urología.

Según Vélez, el hecho de que las mujeres sepan que deben hacerse citologías y el autoexamen de senos les hace cumplir con una rutina de autocuidado desde más temprana edad.

Por eso afirma que es conveniente hablar sobre estos temas con la pareja, pero sobre todo con los médicos.

«Tenemos que crear conciencia de que lo importante es detectar las enfermedades a tiempo», dice Vélez. «La clave es la prevención y la detección temprana».

Si se detecta a tiempo, el cáncer de próstata tiene un alto porcentaje de ser tratable.

Fuente BBC.