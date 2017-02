Seguros de auto marcan la diferencia en caso de siniestros: ¿Cómo elegir el mejor?

El índice de delincuencia en México ha aumentado en los últimos años y el robo de vehículos se coloca como uno de los principales delitos en las grandes ciudades. Ante la inseguridad, la importancia de contar con un seguro de auto toma mayor relevancia.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en 2016 el índice de robos de vehículos sumó un total de 64 mil 338 registros sólo en la Ciudad de México, de los cuales el 44% fue recuperado.

Las víctimas de robo de auto que no cuentan con seguro de cobertura amplia no pueden exigir la recuperación íntegra del vehículo, razón por la cual, lo recomendable es que los conductores consideren la adquisición de un servicio completo que les permita atender no sólo siniestros causados por accidentes viales, sino que permitan obtener mayores beneficios en caso de pérdidas totales o robo.

¿Crees que nunca te va a pasar?

Los siniestros viales no sólo implican robos, por tal motivo, en la actualidad, la normatividad de entidades como la Ciudad de México, exigen a sus conductores contar con un seguro de auto para poder circular; sin embargo, al elegir el seguro de auto óptimo para cada usuario puede implicar mayores riesgos para el conductor.

Para saber elegir el seguro correcto es importante tomar en cuenta las siguientes sugerencias.

Cómo elegir el mejor seguro para tu auto

El mercado ofrece una amplia variedad en seguros de auto diseñados según el perfil del conductor y considerando las circunstancias inesperadas que suelen ocurrir en cualquier momento. Es importante que antes de comprar un seguro de auto se tome en cuenta las necesidades y riesgos más frecuentes, así como realizar el sondeo en las diferentes aseguradoras y comparar los servicios que otorgan.

Tipos de seguro de auto

Un seguro de auto al inicio puede parecer un servicio innecesario y costoso; sin embargo es preciso saber sobre los beneficios que cada tipo ofrece, las distintas opciones de tarifas y los amplios beneficios que en el momento de un siniestro se obtienen.

Seguros de cobertura amplia

Apoyos contra robo, incendios, explosiones, y cualquier otra situación que pueda poner en peligro la vida del conductor y de el o los ocupantes. Estos seguros ofrecen la reparación o cualquier cosa que pueda llegar a necesitar el coche, así como diferentes tipos de asistencia para los terceros afectados si existen.

Seguros de auto limitados

Este tipo de seguro se preocupa más por los accidentes que puedan llegar a ser causados a terceros, que involucren colisiones, y por consecuencia reparaciones.

Al contratar un seguro de auto se está obteniendo un beneficio que otorga las aseguradoras como “Aseguro mi auto”, en donde por el pago de una prima, se puede solventar diferentes siniestros relacionados con el auto.

