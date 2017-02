Por su labor y la manera en que vivió, Lorenzo Servitje fue el líder empresarial que inspiró a otros líderes en México y a nivel mundial.

Ciudad de México.- Considerado como uno de los hombres más exitosos e influyentes de México, Lorenzo Servitje fue el líder empresarial que inspiró a otros líderes gracias a su manera de vivir, a su filosofía para enfrentar los resto y por demostrar que la humildad no está peleada con la posición económica.

Don Lorenzo Servitje, como le decían todos en el medio empresarial, fundó Bimbo en 1945 junto con los señores Jaime Jorba Sendra, José Trinidad Mata, Jaime Sendra Grimau y Alfonso Velasco Pérez.

Según explica la propia empresa sobre sus orígenes, “inició con sólo 38 colaboradores, el primero de ellos, su hermano Roberto; 10 transportes, una marca y cuatro productos”.

Actualmente, Grupo Bimbo tiene presencia en América, Europa, Asia y África y es una de las empresas en el ramo de las panificadoras más importante del mundo.

Pero Lorenzo Servitje fue el líder empresarial que inspiró a otros líderes, gracias a la manera en que asumió el éxito empresarial y la manera tan especial en que trataba a sus empleados.

Según explica Joe Rivas, experto en marketing y temas empresariales, “lo que más me sorprendió de él fue la vida tan sencilla y poco ostentosa que llevaba”.

En un texto para Entrepreneur, señala: “su auto es de hace 10 años y nunca condujo un auto del año. Gastaba lo mínimo que podía. Le gustaban los ‘gansitos’ y se paraba en cualquier tienda a comprarlo. Sí, a comprarlo”.

Y esto se traduce en la forma en que su empresa creció, se consolidó y llegó a ser un emporio mundial, pero nunca perdió la humildad para hacerle saber a sus empleados lo importante que eran para el fundador de Grupo Bimbo.

“Don Lorenzo siempre que tenía oportunidad preguntaba a cada empleado sobre si les gustaba estar ahí y todos le respondían lo mismo, ‘estoy muy feliz de trabajar aquí, porque en esta empresa son muy humanos’, afirma Joe Rivas.

Y esto lo confirmó el propio Servitje en uno de sus discursos en durante un evento de WOBI-World of Business Ideas, en donde señaló: “el personal es un instrumento de trabajo, es un ser humano, al cual le debemos un respeto porque es un ser humano. Y la gente no va a una empresa solamente para ganarse la vida, va a vivir su vida”.

Esta fue el mejor reflejo de la filosofía de este hombre, por lo que Lorenzo Servitje fue el líder empresarial que inspiró a otros líderes, con una actitud impecable y una visión hacia el futuro que siempre sorprendía a sus allegados.

Y desde el comienzo de su carrera empresarial, el fundador de Bimbo centro sus ideales en “la filosofía de la doctrina social y cristiana, de estar cerca de los pobres y de tener una responsabilidad por tener dinero”, aseguró.

Y entre una de sus frases más famosa, destaca aquella en donde hacía recomendaciones a los emprendedores.

“Trabajar mucho, no ocho horas, ni diez, así, mucho. (…) ahorrar, no gastar, la gente hace negocios y luego luego comienza a gastarse lo que gana, en lugar de invertir y luego que se arriesguen, que no sean conservadores, que tomen ciertos riesgos, calculados”, dijo en su momento Lorenzo Sertvije, quien el 3 de febrero de 2017 falleció luego de una vida llena de éxitos y enseñanzas.