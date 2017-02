Donald Trump arremete contra tienda por rechazar línea de ropa de su hija Ivanka

La cadena Nordstrom retirará de sus tiendas la línea de ropa de Ivanka Trump y el presidente salió a reclamar en Twitter.

Estados Unidos – El presidente de Estados Unidos lanzó fuertes críticas a la cadena de tiendas departamentales Nordstrom después de que esta cancelara la distribución de la línea de ropa de Ivanka Trump.

A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump hizo referencia a lo injusto de la decisión de Nordstrom y calificó a su hija Ivanka como “una gran persona” que siempre lo insta a hacer lo correcto.

“Mi hija Ivanka ha recibido un trato tan injusto de @Nordstrom. ¡Ella es una gran persona, siempre empujándome para hacer lo correcto! ¡Terrible!”, afirmó Trump en un escueto mensaje que fue retuiteado por la cuenta oficial de la presidencia estadounidense @POTUS.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person — always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017

Nordstrom Inc., con tiendas en todo Estados Unidos y Canadá, argumentó que las ventas de la marca de ropa de Ivanka Trump no habían reportado un dinamismo favorable en los últimos registros, por lo que entró entre el 10 por ciento de las marcas que retira cada temporada.

“Tenemos miles de marcas. Cada año, recortamos un 10 por ciento y renovamos nuestra selección con la misma cantidad. En este caso, en función del desempeño de la marca, hemos decidido no comprarla para esta temporada”, explicó un portavoz de la empresa al diario local “The Seattle Times”.

En reacción al tuit del presidente Trump sobre lo que podría ser un nuevo boicot a las marcas de su familia, los usuarios en redes sociales reaccionaron, descalificando la intromisión del primer mandatario en temas de negocios.

Estás diciendo que usualmente elige la cosa equivocada y ella te detiene?

@realDonaldTrump are you saying you usually choose the wrong thing and she stops you? Asking for a friend/planet. pic.twitter.com/9GJLyTFtnA — Adam Mordecai (@advodude) February 8, 2017

¿Debería el Presidente de los Estados Unidos atacar a empresas estadounidenses por razones personales?

@realDonaldTrump @Nordstrom Should the President of the United States be attacking American businesses for personal reasons? — Hank Green (@hankgreen) February 8, 2017