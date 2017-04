vacaciones negocios

El 23 por ciento de los casos de hipertensión en América Latina están relacionados con las altas exigencias laborales.

Ciudad de México – A unos días de que inicien las vacaciones de Semana Santa, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se enfrentan al dilema de tomar o no unos días de vacaciones, y es que temen descuidar sus negocios, al no contar con las herramientas tecnológicas adecuadas, y es que una tablet y un teléfono celular no son suficientes ante el complejo entorno global que estamos viviendo.

Sin embargo, de acuerdo con varios especialistas, las vacaciones no solamente incrementan la productividad de los miembros de las Pymes, sino que también son buenas para no sólo mantener la salud, sino el equilibrio entre la vida personal y laboral de sus directivos y empleados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 23 por ciento de los casos de hipertensión en América Latina están relacionados con las altas exigencias laborales. El estrés laboral provoca problemas como aumento de presión sanguínea, ritmo cardiaco, hemorragias cerebrales, problemas gástricos o fatiga crónica.

Un estudio del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos afirma que 21 por ciento de las personas que toman vacaciones son menos propensas a morir de enfermedades cardiacas, mientras que las personas que no toman estos periodos de receso tienen hasta un 30 por ciento de probabilidades de sufrir ataques al corazón.

México se encuentra posicionado en el primer lugar de estrés laboral, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura que problemas como la irritabilidad y la depresión pueden representar pérdidas del .5 al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“México es uno de los países en donde los trabajadores están más estresados, por lo que las empresas necesitan buscar urgentemente formas de aumentar su eficacia y productividad” añadió el ingeniero Arístides Palma, director general de Zafiro Software.

De manera común se escuchan a las personas, después de algunos días de descanso, sentirse más felices y renovadas, por lo que especialistas recomiendan tomar periodos vacacionales a lo largo del año para tener un mejor rendimiento en sus tareas, ya que ayudan a la creatividad, una mejor concentración, motivación y generan mayor compromiso.