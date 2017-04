Videoconferencias ¿Falta de ellas o poco aprendizaje?

La videoconferencia es una tecnología curiosa en varios aspectos. Hoy en día es la única herramienta de flujo de trabajo efectiva, pero todavía opcional para muchas organizaciones.

Ciudad de México – La mayoría de los empresarios piensa que es aceptable no encender la cámara web durante una reunión. No es que sea ilógico, pero sí algo peculiar. Al fin y al cabo, si alguien decidiera no utilizar el correo electrónico o el teléfono, seguramente no duraría en su trabajo en la mayoría de las empresas modernas.

Otro aspecto interesante sobre las tecnologías de videocolaboración es que la mayoría de las organizaciones son opuestas respecto a su uso: o las utilizan mucho o apenas las emplean. No parece haber un punto medio.

“Pienso en mi experiencia personal con muchas organizaciones, que lo intentaron una y otra vez por más de 10 años antes de conseguir insertar las videoconferencias en la cultura de la compañía. Creo que esta es una de las principales razones para que la penetración de esta tecnología en las salas de reuniones sea inferior al 3 por ciento”, comenta Simon Dudley, director de estrategia de producto para Logitech.

Las ventajas de utilizar la videoconferencia que comparte Logitech:

Flujo de trabajo: que los trabajadores buscan una solución sencilla es algo que ha notado Logitech a través de su experiencia; y las características principales que necesitan de una videollamada es que se adapte al flujo de trabajo y a las aplicaciones con las que están familiarizados.

Un grupo de apoyo: si la única oportunidad para que los usuarios utilicen esta tecnología es en una reunión muy importante con los directivos, quién puede culparlos si no desean encender el video. Es mucho más efectivo alentar reuniones casuales entre amigos y colegas para incentivar la adopción de estas soluciones.

Experiencias similares sin importar que la utilicen en su escritorio o en la sala de reunión: el miedo a la humillación pública es real y muy pocos están dispuestos a ponerse en esa situación. Los usuarios tienen más posibilidades de utilizar la tecnología con la que se sientan cómodos.

Conclusiones: las personas que se sienten a gusto con la tecnología, que saben cómo utilizarla y que tienen la suficiente experiencia para saber lo ventajoso de ver a los demás, son más propensas a sentirse atraídas por las nuevas soluciones tecnológicas de videollamada.