Estados Unidos.- Los títulos de United Continental registraron este martes 11 de abril una fuerte caída del 4.1 por ciento colocándose en 68.64 dólares por acción después de que se hiciera viral un hecho sin precedentes en el que un pasajero fue obligado a abandonar el avión de una forma agresiva, siendo arrastrado por policías ante su negativa de ceder su asiento a personal de United Airlines.

De acuerdo a datos de Bloomberg, la reacción de los inversionistas fue castigar a United Continental, abriendo la sesión bursátil con sus acciones a la baja.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 9 de abril en el aeropuerto internacional O’Hare de Chicago del vuelo 3411 con rumbo a Lousville, Kentucky.

El video se hizo viral en redes sociales el lunes y causó la indignación de la sociedad. La aerolínea estadounidense señaló que los hechos se registraron ante la necesidad de desocupar cuatro asientos de un vuelo a su máxima capacidad para dar lugar a parte de su tripulación con urgencia de viajar.

La selección de los pasajeros se hizo a través de un sorteo y uno de los elegidos se negó a abandonar el avión, por lo que fue obligado de manera abrupta por parte de elementos de seguridad.

Estos son los videos que explican la caída de United Continental, propietario de United Airlines.

#United @United 3411 overbooked/No volunteers. Standby crew took priority over customers. Doctor forced off flight pic.twitter.com/nn9MOkQN2P

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here’s how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW

— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 de abril de 2017