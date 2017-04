La rutina puede ser uno de los males que inhibe las ideas frescas, así mejor impulsa tu creatividad con actividades sencillas pero muy productivas.

Ciudad de México.- Las grandes ideas pueden surgir de momentos de una inspiración absoluta o de un trabajo constante en donde se desarrollan paso a paso hasta completarlas, pero la falta de tiempo y la carga de actividades pueden dejar de lado esta opción, por eso impulsa tu creatividad con actividades sencillas pero muy productivas.

El primer paso es mantenerse atentos a cualquier cosa que despierte la atención, cause un interés especial o sea como esa llamada intuitiva que surge a partir de algún estímulo inesperado.

Es decir, a pesar de que creas que a tu alrededor no pasa nada interesante, ahí mismo puede estar esperando una gran idea para desarrollarla, por eso impulsa tu creatividad con actividades sencillas pero muy productivas, sin dejar de hacer lo que crees que es muy importante.

Pero un paso fundamental es que anotes cada cosa que se te ocurra. Puede ser en una libreta, en tu teléfono, tableta o cualquier dispositivo digital, con esto tendrás un registro de lo que vas ideando para luego hacer un análisis de cada una de ellas y determinar su valor.

“Una vez que te hagas el hábito de anotar tus ideas y pensamientos en un solo lugar, ahora proponte darte de 30 minutos a una hora a la semana para revisar lo que has coleccionado. Podrías sorprenderte de las ideas que has generado y ya con la cabeza fría, desechar las que no funcionan”, señala el sitio Entrepreneur.

Impulsa tu creatividad con actividades sencillas pero muy productivas como hacer recorridos a pie, esto no solamente distraerá tu mente, sino que te mantiene sensible a las manifestaciones del entorno; un sonido, una imagen, el pasar de los autos; en fin, todo puede ser la base de una gran idea.

Además, hacer caminatas favorece la productividad, ya que según un estudio clínico conducido por la Universidad de Illinois y que retoma Entrepreneur, señaló “que aquellos individuos que caminan regularmente demostraban un incremento neto en la eficiencia de conexiones en las estructuras cerebrales”.

Y finalmente, impulsa tu creatividad con actividades sencillas fomentando la convivencia con otras personas, visitando sitios de interés o que representen un gusto especial para ti, esto no solamente te hará sentir mucho mejor emocionalmente, sino que favorecerá los procesos mentales imaginativos.