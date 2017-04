Conoce las ventajas de contar con ingresos pasivos y cómo lograrlo

Esta es una de las fórmulas más sólidas para alcanzar la libertad financiera, por eso conoce las ventajas de contar con ingresos pasivos.

Ciudad de México.- A pesar de que en la práctica, las finanzas personales es un tema que muy pocos logran dominar y se vive más con carencias que abundancias, con disciplina y esfuerzos se puede revertir esta situación y una forma de hacerlo es que el dinero trabaje y produzca para uno, por eso conoce las ventajas de contar con ingresos pasivos constantes.

La idea general es que uno trabaja para producir dinero, pero cuando esta lógica se invierte y se logra que el dinero trabaje en beneficio de uno, se obtienen resultados financieros importantes y entonces se ha dado un gran paso hacia la estabilidad financiera.

Según explica el sitio Entrepreneur, el ingreso pasivo es “distinto al sueldo que nos llega mes con mes sin que nosotros tengamos que trabajar directamente por él”.

Artículo relacionado: Enséñale a tus hijos a manejar el dinero a través de juegos divertidos

Disfrutar de las ventajas de contar con ingresos pasivos puede ser a través de inversiones financieras o “por regalías, por rentas, por intereses o porque somos socios de algún negocio y mensualmente nos dan utilidades”, dice el portal.

Ahora bien, estos ingresos deben ser parte integral de un modelo de inversión que esté orientado a buscar beneficios a largo para las personas, previniendo situaciones complicadas que eviten poder cumplir con un horario laboral establecido.

“Si no generamos estos ingresos pasivos ¿qué va a pasar el día que perdamos el trabajo, cuando enfermemos, tengamos un accidente o cuando queramos tomar uno o dos meses de vacaciones?”, pregunta Entrepreneur.

Estas son algunas de las ventajas de contar con ingresos pasivos, pero para lograrlos antes hay que tener un plan de ahorro que permita visualizar un modelo de inversión y solo después de esto, obtener ingresos pasivos.

Si no ahorras, no podrás invertir y si no inviertes, no tendrás esos instrumentos que están trabajando y produciendo para ti de manera paralela, mientras tú produces tu salario normal.