Bosch presenta su auto del futuro; espera crecimiento del 5% en 2017

Robert Bosch reportó ganancias superiores a los 70 billones de euros en 2016 y espera un dinamismo de hasta el 5% en 2017 con innovaciones como su auto del futuro.

Alemania.- La empresa alemana Robert Bosch registró ventas por hasta 73.1 billones de euros a nivel mundial en 2016, y en 2017 espera crecer entre el 3 y el 5 por ciento, registrando un incremento del 12% en el primer trimestre del año.

En 2016 la empresa registró un crecimiento en sus ventas del 3.6% a nivel mundial impulsado por la innovación tecnológica en el sector automotriz y el agresivo avance que ha tenido la investigación en el Internet de las Cosas.

En sus ventas regionales, Bosch Group generó ventas de 38.6 billones de euros en Europa, con un crecimiento del 3.4%. En la región de Norte América, que incluye el mercado mexicano, la firma redujo su dinamismo en un 2.2% a 12.3 billones de euros, mientras que en América del Sur las ventas decrecieron 2.4%. En el caso del mercado asiático, la firma alemana registró su mejor alcance de venta con un crecimiento del 8.3% con 20.1 billones de euros en Asía Pacífico

Bosch desarrolla movilidad con tecnología ecológica

En el marco de la Conferencia de Prensa Anula 2017, el Presidente de la firma, Volkmar Denner, destacó que Bosch está comprometido con la creación de un nuevo tipo de movilidad, más segura y sin emisiones; alcanzable a través de la reinvención de la movilidad y creación de mejores automóviles.

“Bosch hará posible un nuevo tipo de movilidad, una movilidad sin emisiones, sin estrés y sin accidentes (…) tenemos que reinventar la movilidad”, indicó Denner.

El CEO de la firma alemana líder en innovación tecnológica, destacó que el compromiso de Bosch es la creación de mecanismos que mejoren la calidad del aire y desarrollar tecnología natural, además de ofrecer una mayor experiencia a los usuarios con la electromovilidad.

“Debemos encontrar un equilibrio entre la movilidad y la calidad del aire”, señaló Denner.

Presenta Bosch su auto del futuro

Con una inversión de 400 millones de euros anuales Bosch está logrando apoderarse de la transición a la electromovilidad y ha desarrollado vehículos inteligentes que permite conectarse al mundo desde el auto. Una nueva percepción de la tecnología y la inteligencia artificial.

Live demo at #BoschAPC: The connected car automatically identifies Bosch CEO Denner and starts a perfectly personalized driving experience. pic.twitter.com/g3bSYc8ie8 — BoschGlobal (@BoschGlobal) May 4, 2017

“La preparación de comidas y comprobar el contenido de su refrigerador, es posible desde el coche del futuro”, indicó el Denner en la presentación del auto del futuro creación de Bosch, estimando que el volumen del mercado global del Internet de las Cosas crezca en un 35% anual hasta 2020.

Bosch espera que para 2020 el crecimiento del mercado anual sea del 25 por ciento para Connected Mobility y aspira tener 250 millones de vehículos conectados.