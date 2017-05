Hay momentos para tomar decisiones y si piensas cambiar de empleo, visualiza antes lo que quieres para el futuro de manera profunda.

Ciudad de México.- Si piensas cambiar de empleo o estás a punto de perder tu trabajo actual, antes de salir en la búsqueda desesperada por encontrar cualquier oferta o aceptar una sin reflexionar a fondo sobre lo que te ofrece, mejor tomate unos días para descansar y visualiza que deseas para el futuro y qué es lo que te hacer realmente feliz.

Esto suena muy complicado cuando las oportunidades son pocas, el mercado está altamente competido y encima se tiene la urgencia de pagos y deudas, lo que puede ser agobiante, pero tu felicidad y desarrollo personal está en juego.

Por eso, si piensas cambiar de empleo lo que recomiendan los expertos en temas laborales como Rachael O´Meara, es que se tome un periodo en donde se pueda reflexionar sobre lo que viene.

Artículo relacionado: Conoce los empleos que más proyección y satisfacciones ofrecen

Según el sitio Dinero en Imagen, esta autora recomienda plantearse preguntas claves si piensas cambiar de empleo o está a punto de perder el que tienes actualmente, todo con miras hacia un mejor futuro.

Así, reflexiona sobre estos puntos y responde los más honestamente posible a estas cuestiones: “¿Qué disfruté de mi trabajo anterior? ¿Qué quiero mejorar en lo profesional? ¿Qué quiero seguir haciendo? ¿Cómo me veo en el futuro cercano, en mi próximo trabajo?”

Aunque a estas alturas parezca una tragedia el perder el empleo, aunque sea por un periodo muy corto de tiempo, esto también puede ser el inicio de un proceso que en el fondo, te abra los ojos y te permita saber qué es lo que realmente deseas y tal vez, darte cuenta de que estás buscando en el sitio equivocado.

Nadie dice que sea fácil, pero es posible y en esa medida, puedes darle un sentido real y profundo a tus actividades laborales, trabajar para alcanzar una realización total y dejar la postura mediocre que bajo el argumento de “sigo aquí porque me pagan bien”, desperdicies tu talento y tus días en algo que no te gusta, no disfrutas y en algunos casos hasta te puede hacer muy infeliz.