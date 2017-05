En 2017 se registrará un crecimiento en adquisiciones y fusiones empresariales

La consultora A.T. Kearney indicó que, en 2016, Latinoamérica registró una caída de 43 por ciento en el valor total de transacciones, pero que México registró un crecimiento de 53 por ciento en el valor total de transacciones.

Ciudad de México – En un comunicado la consultora señaló que después de otro año récord de post-recesión en las Fusiones y Adquisiciones (F&A) en Bienes de Consumo y Retail, las transacciones aumentaran en 2017.

Acotó que se registrará también un “rebote” en las valuaciones, de acuerdo al nuevo reporte de A.T. Kearney Global Growth and the Search for Consolidation, Innovation, and Synergy.

En su reporte detalló que, durante 2016, 58 grandes transacciones fueron valuadas en más de mil millones de dólares, en sectores de bienes de consumo y compañías de alimentos creciendo un 46 por ciento.

“Los principales impulsores de F&A-crecimiento moderado, consolidación, capital abundante y fuertes balances- seguirán presentes, sin embargo, el reporte predice un aumento en los valores de las transacciones y un entorno político más complejo para transacciones transfronterizas”, advirtió.

Basado en entrevistas con ejecutivos C-level del retail, de los cuales 67 por ciento anticipan un aumento en la actividad de F&A; y junto con un análisis de las transacciones en retail, el reporte describe tres predicciones: estratificación de transacciones con valuaciones más altas en los extremos, una alza en transacciones respaldadas por capital privado como resultado de un record de 1.5 billones de dólares en valores líquidos y crecimiento en los mercados globales a pesar del creciente nacionalismo e incertidumbre política.

“Si bien muchas de las circunstancias que hicieron del 2016 un año clave para las F&A darán un nivel similar de transacciones en 2017, también han surgido otros factores que cambian el panorama general,” comenta Bob Haas, socio en A.T. Kearney y líder de la práctica global de F&A de la firma y coautor del reporte.

Indicó que la consolidación por medio de grandes transacciones y mega transacciones, como Essilor-Luxottica (2016) y Walgreens-Rite Aid, seguirá siendo crucial para mejorar utilidades. Igualmente importante, muchas pequeñas adquisiciones continuarán impulsando innovación y nuevas oportunidades de crecimiento. Por otro lado, mientras que Europa y América del Norte representaron 75 por ciento del valor total de las transacciones durante 2016, Europa atrajo el 45 por ciento del total de capital, reflejando el alza del dólar estadounidense frente al euro y la libra; tendencia que se espera que continúe.

“Durante el 2016, las valuaciones se redujeron 21 por ciento en los múltiplos en comparación con el año previo” destaca Bahige El-Rayes, principal de A.T. Kearney y coautor del reporte.

Auguró que, en el futuro, se observa un rebote en los múltiplos de transacciones como resultado del creciente optimismo global y del fuerte dólar estadounidense.

El reporte la consultora indicó que, en Latinoamérica, el valor total de las transacciones en 2016 fue de 7.9 mil millones de dólares, que representa una caída de 43 por ciento respecto a 2015. Ésta caída fue impulsada principalmente por la actividad de F&A en Brasil y Colombia, donde se registraron decrementos en el valor total de transacciones de 47 y 97 por ciento, respectivamente.

En contraste, México experimentó un crecimiento en el valor total de transacciones de 53 por ciento, registrando un valor total de transacciones de 2.7 mil millones de dólares.