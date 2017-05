Alrededor de 70 mil empresas fantasmas están siendo investigadas por el SAT por emitir facturas falsas por cifras superiores a los 900 mil millones de pesos.

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que como resultado de su verificación domiciliaria realizada para identificar empresas fantasma, se logró localizar 70 mil firmas fachadas que emiten facturas falsas, algunas de ellas para la compra-venta de gasolina robada, por lo que se realizó la cancelación de sellos electrónicos.

De acuerdo con información emitida por Osvaldo Santín, jefe del SAT, las prácticas más relevantes de estas empresas para la evasión fiscal es la compra-venta de facturas que no soportan operaciones reales que suman más de 900 mil millones de pesos (mdp), cifra que no necesariamente representa el impacto de la evasión al no tener contraparte en otras empresas.

“Tenemos identificado que estas empresas han facturado operaciones superiores a los 900 mil millones de pesos, no obstante, eso no es el monto de la defraudación en virtud de que esas facturas no necesariamente tienen una contraparte en otras empresas que pretendan deducirlas, es decir, todavía no tenemos una estimación precisa de cuál podría ser el impacto en la evasión”, dijo Santin en entrevista.

El SAT aseguró que se realiza una investigación detallada de cada una de las empresas fantasma identificadas, ya que muchas firmas se registran a través del robo de identidad y los representantes no necesariamente son los responsables.

“Hay que recordar que las empresas fantasma se construyen muchas veces a partir del robo de identidad, entonces no necesariamente los socios que aparecen registrados en las empresas fantasma son los últimos responsables de este fenómeno, lo que estamos haciendo es llevar a cabo investigaciones más amplias y complejas para llegar a los últimos responsables que no necesariamente son los que aparecen en las actas constitutivas de estas empresas”, apuntó.

Gasolineras en la mira del SAT

Osvaldo Santín también indicó que las investigaciones incluyen a 12 mil gasolineras en todo el país, centrándose principalmente en las localizadas en Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz; información que está siendo cotejada con Pemex.

“Lo que estamos buscando es qué empresas han tenido operaciones con estas estaciones de servicio donde se pueda presumir que se haya consumido o comprado combustible robado o bien que estén comprando o vendiendo facturas.”