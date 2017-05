British Airways canela vuelos en todo el mundo por caída de su sistema informático

La aerolínea informó que el sábado 27 de mayo una caía global en su sistema informático obligó a reorganizar los horarios de vuelos a nivel mundial, por lo que se registró caos en los principales aeropuertos, principalmente en Inglaterra y Barajas.

“Pedimos disculpas por la interrupción actual de los sistemas informáticos. Estamos trabajando para resolver el problema tan pronto como sea posible”, dijo British Airways en un mensaje en Twitter.

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible.

