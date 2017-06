Youtubers recrean la mercadotecnia: Lo que las marcas deben saber para no morir

La industria del entretenimiento ha cambiado, pero también la forma de hacer marketing. Ante un consumidor más exigente conquistado por los youtubers; esto es lo que las marcas deben hacer.

Ciudad de México.- La era digital ha revolucionado la interacción del mercado de producción y de consumo, por lo que las industrian se han visto obligadas a evolucionar y buscar nuevos nichos de mercado para garantizar su permanencia; sin embargo, las nuevas generaciones se han convertido en un reto difícil de conquistar, por sus exigencias que jaquean las campañas y plataformas tradicionales.

Los expertos en marketing se han dado cuenta que las nuevas generaciones no empatan con los métodos tradicionales de venta y han encontrado en los llamados “YouTubers” la herramienta perfecta para logar su permanencia.

¿Por qué los youtubers se mantiene en el gusto del consumidor?

Las marcas y empresas deben saber que el éxito de los “youtubers” han logrado amplia aceptación en el gusto del público joven por la cercanía que tienen con sus fans, la sencillés, originalidad y naturalidad de sus contenidos.

En entrevista con El Semanario, José Luis Massa, fundador y CEO de Club Media Network, señaló que el éxito de los “Youtubers” radica en buena medida en los contenidos que generan, la interacción con el público y la facilidad que la plataforma de YouTube; sin embargo, la verdadera consecución de debe al compromiso de los artistas con su público, por encima del que puedan tener con una marca.

“Las personas consumen el contenido y siguen a artistas que son más parecidos a sus vidas y producen contenidos más original, sensible, directo, te puede gustar o no, la opinión sobra, ellos conversan con su audiencia. La relación que ellos tiene con su público es más genuina, no es igual que la que tiene los emisores o personajes tradicionales con su audiencia,” dijo José Luis Massa.

Las marcas y la alianza con los “YouTubers” para conquistar al mercado joven

En el marco de la celebración del Club Media Fest en la Ciudad de México, Massa dio algunas recomendaciones a las empresas que buscan entrar a este nuevo giro que ofrece la industria del entretenimiento.

En el actual entorno digital, José Luis Massa indicó que, si las marcas y los medios tradicionales de entretenimiento quieren permanecer en el mercado, deben de considerar que las plataformas de distribución de la publicidad han cambiado y lo jóvenes no están más en la televisión o la radio.

“Lo primero que tienen que entender es que lo jóvenes no están más en los canales tradicionales de emisión. Si uno le quiere hablar a los jóvenes, le tiene que hablar en los lugares donde ellos están, y ellos no están más en los canales tradicionales, ni en la radio, ni en la televisión”, recomendó José Luis Massa.

Con un consumidor más exigente y que no tan fácilmente caen en la seducción de los métodos tradicionales de marketing, Massa recomienda como una de las cosas fundamentales que los empresarios y dueños de las marcas deben hacer es entender el mercado dominado por los “Youtubers”.

“Lo primero que el empresario debe de entender es que si le quiere hablar a los jóvenes tiene que obtener conocimiento de cómo se desarrolla esta plataforma y quienes saben cómo se desarrolla esto, son estos artistas (los youtubers)”, señaló el creador de una de las redes de Youtubrs más grandes de habla hispana. “Yo cuando empecé en este negocio fue contratar 50 artistas de habla hispana, aprendí de ellos, como trabajan diariamente”, añadió.

Los “Youtubers” ofrecen algo que ningún otro medio y es una audiencia bien segmentada para la distribución de publicidad de las marcas.

Un “Youtuber” conoce a su público, la edad que tiene, los gustos e incluso sus emociones. Un artista de este tipo sabe lo que le agrada y lo que no acepta su público y llegan a tener millones de seguidores cautivos en su canal de YouTube o sus redes sociales, a quienes conocen y saben cómo mantenerlos.

Épico es la palabra que estás buscando para describir lo que se siente ver el #CMFMéxico desde tu país!!https://t.co/l30VMgdvmZ pic.twitter.com/SjsioocIxN — ClubMediaFest (@ClubMediaFest) June 10, 2017

El verdadero reto para las empresas está en la humildad

Massa respondió a la pregunta de qué deben hacer las empresas para colocar sus marcas de una forma satisfactoria en el mercado dominado por los “youtubers”, ante esto, el CEO de Club Media Networks señaló que los empresarios deben de entender que los artistas están más comprometidos con su público y que agredir a la audiencia con marcas descaradamente publicitadas, implica un alto costo que no estarían dispuestos a asumir tan fácilmente.

“El empresario dueño de marcas deben de entender que ellos (los Youtubers) no pueden vender un producto a su audiencia que es tan fiel y después cambiarlo por la competencia. Tener una relación tan directa y sensible, no pueden mentirle a la audiencia. Estos empresarios deben de entender que dentro de este nuevo consumo viene una nueva era de cómo aplicar la creatividad al negocio.” Indicó.

“Los jefes de marcas, para llegar a penetrar en el mercado joven, deben de considerar este mercado a la hora de armar su plan de medios. Estos medios tienen una cantidad de audiencia que no se mueve. Confíen más en esta nueva generación de contenidos.”

De no haber un cambio en la mentalidad de las empresas tradicionales y aferrarse a mantenerse al margen de este cambio en la industria del entretenimiento y las nuevas demandas del consumidor, las firmas están en riesgo de enfrentar fuertes crisis en los años venideros o, algunas de ellas como las televisoras, ya lo están viviendo.

“Las televisoras se ha dormido, no ha tenido la humildad de entender el cambio de hábito en el consumo”, puntualizó José Luis Massa.

¿Qué tan dispuestas estarán las empresas tradicionales a entrar al nuevo roll del marketing digital? Esa respuesta se verán reflejada en el crecimiento de cada firma; pero algo es cierto, el consumidor cambia y las marcas están obligadas a cambiar con él.