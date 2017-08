Ya sea desde un teléfono celular o cualquier dispositivo móvil, ahora acceder a programas, series y películas es una de las opciones que más gustan a los usuarios en México y por eso crece el número de clientes de Netflix, Claro Video y Blim y otras plataformas digitales de entrenamiento en el último año.

Ciudad de México.- Netflix, Claro Video, HBO Go o Fox Premium o Blim, se han convertido en las preferidas de los usuarios en México para disfrutar de contenido único y a bajo costo, con lo que crece el número de clientes de las plataformas digitales de entrenamiento, derivado también de un mayor acceso a Internet desde cualquier dispositivo móvil.

También conocidas como OTT (Over the Top), estas plataformas cuentan con 7.0 millones de suscripciones y un crecimiento anual de 24.1% y según un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), han ganado terreno incluso sobre los servicios de televisión de paga.

Ello es atribuible a que el pago mensual por la suscripción que “en promedio el pago mensual por OTT es de 120 pesos, mientras que el precio promedio de un paquete básico es de 198 pesos al mes”, dice esta consultora.

Así, crece el número de clientes de Netflix, Claro Video y Blim y las plataformas digitales de entrenamiento, que han encontrado en este modelo la posibilidad de tener acceso a producciones mundiales desde cualquier sitio y sin importar los horarios, lo que significa una personalización de las preferencias sin tener que ajustarse a las programaciones tradicionales.

Ya sea con pago por cada una de las suscripciones o con paquetes que incluso ofrecen el servicio de OTT gratis, como el caso de Claro Video para los clientes de Telmex y Telcel, crece el número de clientes de las plataformas digitales de entrenamiento, en donde Netflix domina el mercado nacional con el 63.6 por ciento de los usuarios totales.

A este le sigue Claro Video 24.9 por ciento de las suscripciones, HBO Go con 2.3% y Fox Premium con 0.9%, según cifras de The CIU que retoma el sitio Mundo Ejecutivo.