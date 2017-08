Consejos para manejar el estrés que agobia a los emprendedores

Esta es una situación general que afecta a cualquier persona, pero en el caso de los empresarios, sin importar el tamaño de su negocio, se convierte en una carga cada vez más pesada, ya que las presiones y preocupaciones alteran la estabilidad emocional, por eso es muy útil saber manejar el estrés que agobia a los emprendedores.

Ciudad de México.- Hay días en donde la única sensación es de angustia, otros en donde se aligera un poco la carga de trabajo pero nunca se está tranquilo; así como otros más cuando las cosas se complican demasiado y parece que no hay salidas. Todo esto es parte del mundo de los negocios, por eso es fundamental saber qué hacer y aprender a manejar el estrés que agobia a los emprendedores.

Más allá de las recomendaciones básicas de dormir bien, alimentarse correctamente, hacer ejercicio y delegar responsabilidades, que son útiles pero no en el caso de que el estrés se convierta en un estado crónico incontrolable, lo mejor es plantearse la posibilidad de buscar ayuda profesional.

Sobre todo cuando ya nos afecta en todos los ámbitos de la vida y ya no se puede distinguir que “a veces hay razones ilógicas que no dependen de nosotros”, como dice el sitio Emprendedores, pero que provocan un estado de ansiedad y miedo constante.

Así, existen algunas organizaciones orientadas al desarrollo empresarial, que han comenzado a aplicar programas de ayuda emocional y dar herramientas para manejar el estrés que agobia a los emprendedores, desde una perspectiva mucha cercana a la realidad que viven estos profesionales.

Según explica la organización Inicia, una comunidad que atiende a emprendedores, este tipo de sesiones se pueden tratar temas como “manejo de emociones, presiones y frustraciones; expansión de niveles de responsabilidad”.

Además, es común que las relaciones interpersonales se conviertan en un martirio, ya sea con los empleados, socios o incluso clientes y con este tipo ayuda, se puede aprender a manejar el estrés que agobia a los emprendedores desde un punto de vista de interacción social.

Dar este paso no es fácil y lo más común es asegurar que no pasa nada y que todo se resolverá con el tiempo, pero la realidad es que estos niveles de estrés y angustia no solo limitan la capacidad productiva y creativa de los emprendedores, sino que afecta y pone en riesgo incluso la relación familiar, con amigos y seres queridos, por lo que tomar valor y afrontarlos de manera inteligente puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso.