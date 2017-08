Más allá de la libertad de poder contratarse con cualquier empresa o persona y ofrecer sus servicios profesionales de manera simultánea, las cualidades que deben desarrollar los trabajadores independientes o freelance tiene que ver con gestión de tiempos y habilidades de liderazgo, así como disciplina y mucho orden financiero.

Ciudad de México.- No contar con un lugar único para realizar sus labores, no tener que trasladarse diario a una oficina o no contar un horario establecido, son las principales atracciones de este modelo, pero para ser exitosos son necesarias algunas cualidades que deben desarrollar los trabajadores independientes o freelance.

Una de ellas es el hecho de organizar de manera perfecta los tiempos y los organigramas, para cumplir con los plazos establecidos, con la entrega de los trabajos o los avances de ciertos proyectos, ya que no hay pretextos para tener faltas o descuidos en este sentido.

Además, aunque en teoría estos trabajadores realizan sus labores solos, la realidad es que también tienen que interactuar con otros profesionales o incluso subordinados, por lo que las habilidades en la gestión de grupos y capacidad de liderazgo es fundamental para alcanzar los objetivos establecidos.

Esto te puede interesar: Internet de las Cosas fomentará la creación de empleos en México

Por otra parte, las cualidades que deben desarrollar los trabajadores independientes o freelance con respecto a las finanzas deben ser muy precisas, ya que una de las dificultades a las que se enfrentan irremediablemente es a retrasos en los pagos y sin tener un salario fijo, esto puede ser un problema, por lo que una administración precisa de los recursos es un requisito indispensable para mantener los dineros en su lugar.

Y otras de las cualidades que deben desarrollar los trabajadores independientes o freelance, es el gusto por su actividad y su profesión.

Sin una verdadera pasión por lo que realiza, difícilmente tendrá un desarrollo importante, esto sin importar el área en donde trabaje y esto parece ser también un común denominador de este grupo de trabajadores en todo el mundo, ya la satisfacción personal es uno de los mayores atractivos para estas personas.

Así, según un estudio realizado por la plataforma Field Nation en 2016, donde participaron 863 personas de todo el mundo y que tenían un modelo de trabajo independiente, el 86 por ciento de ellos aseguró que eligieron el camino freelance de manera independiente y el 95 por ciento tiene una visión muy positiva de su trabajo y de su desarrollo profesional.