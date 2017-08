Generalmente cuando se piensa en crear una empresa o hacer crecer algún proyecto empresarial, se piensa en el entorno más cercano, pero conoce por qué tu familia o amigos no deberían ser tus socios de negocios si no comparten los mismos ideales y objetivos, ya que esto puede terminar mal a nivel laboral y afectar profundamente las relaciones humanas.

Ciudad de México.- Este es uno de los dilemas más comunes a los que se enfrentan las pequeñas empresas, sobre todo cuando no se tiene la capacidad de recursos ni de accesibilidad a otros sectores más amplios para poder determinar el perfil de quienes deberían integrarse al negocio con algunas inversiones, pero conoce por qué tu familia o amigos no deberían ser tus socios de negocios.

En primer lugar, la sensación de que se conoce a la otra persona por tener una relación cercana no siempre es real y esto puede ser más visible cuando está de por medio dinero e inversiones, por lo que buscar a un familiar nada más porque tiene dinero y no por ser compatible con la idea general de la empresa, es uno de los errores más costosos para las pymes.

Tal como lo señala Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, autor de libros y experto en temas de negocios, “la elección de un socio debe basarse en criterios objetivos” y en un análisis profundo qué es lo que necesita la empresa.

Esta es una de las razones del por qué tu familia o amigos no deberían ser tus socios de negocios y más si no cumplen con el perfil adecuado, más allá del cariño que se les tenga, lo ideal es que ese cargo lo ocupe alguien que aporte recursos, ideas y proyectos de crecimiento y no solo los altos niveles de confianza que pueden generar personas cercanas a ti.

“Cualquiera buena relación está fundamentada en la confianza, pero esto se dificulta aún más cuando hay dinero involucrado”, dice el sitio Entrepreneur, por lo que se corre el riesgo de que el nuevo socio busque beneficios inmediatos que se contraponen con los lineamientos generales planteados a largo plazo.

Otra de las razones del por qué tu familia o amigos no deberían ser tus socios de negocios, es que la relación que se lleva con ellos es generalmente en igualdad de circunstancias, es decir, difícilmente existe una jerarquía entre ambos, cosa que a la hora del trabajo puede ser una dificultad mayor, ya que se confunden los roles, no se asumen las responsabilidades y se quiere tener control de decisiones que no forman parte de sus atribuciones originales.

De esta manera, antes de pensar en alguien cercano a ti para convertirlo en tu socio, analiza antes lo que deseas y necesitas para hacer crecer tu negocio, ya que una elección equivocada puede provocar fracturas que pongan en riesgo la estabilidad financiera y comercial de tu proyecto.