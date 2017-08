¿Cómo elegir un objetivo correcto de publicidad en Facebook para las Pymes?

Para el 65 por ciento de las empresas en el país, la parte más difícil de iniciar una campaña en Facebook es simplemente decidir cuál es el objetivo de la campaña que se quiere realizar.

México – En teoría, antes de iniciar una campaña se debería dar respuestas a preguntas como: ¿Cuántos seguidores se tiene?, ¿Cuántas de las ventas se generan a través de Facebook? Y las más importante, ¿Mi página de Facebook es eficiente, funciona para los objetivos que deseo alcanzar?

En el país el 60 por ciento de las medianas y grandes empresas se encuentran afiliadas a la red social. Sin embargo, no todas son empleadas de manera correcta, se estima que cerca del 30 por ciento de las marcas que abren una página en Facebook desconocen su funcionamiento, realizan pautas en modo de prueba y error y contratan a personas que no cuentan con la certificación necesaria para realizar una inversión efectiva y un trabajo profesional.

A pesar de ello, México destaca como el segundo país (sólo por debajo de Brasil) con las páginas de mayor engagement y mayores interacciones por post en América Latina, al respecto, un estudio reciente realizado por ReachLocal reveló que el principal problema que tiene las empresas al intentar iniciar una campaña en Facebook es que su página no se encuentra actualizada, no cuenta con imágenes de calidad y no posee información convincente que represente a su negocio.

“Esto trae como consecuencia, que cuando se inicia la campaña, el público objetivo es remitido a una página que en vez de atraer ventas genera una mala imagen y en el peor de los casos una mala reputación”.

Por tal motivo, antes de iniciar cualquier campaña debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Determinemos nuestro objetivo de publicidad en Facebook

Una vez que la página esté configurada y lista para funcionar, debemos considerar la meta de nuestra campaña. ¿Qué queremos lograr con la publicidad de Facebook?

2. Pensemos en cuánto podemos gastar para hacer un impacto

Pareciera difícil pero no lo es, por ejemplo: Si el objetivo de publicidad en Facebook es atraer 100 nuevos visitantes al sitio web cada mes, pero sabemos que nuestro presupuesto sólo nos ayudará a obtener un 25, debemos establecer una meta a corto plazo. No hay necesidad de correr, los presupuestos suelen mal gastarse cuando invertimos cantidades que no corresponden a nuestros objetivos, siempre es mejor realizar campañas segmentadas y con objetivos puntuales que nos ayuden hacer más eficiente nuestro gasto publicitario.

3.- Manténganos nuestra página de Facebook activa: por más ilógico que parezca suele pasar más seguido de lo que nos imaginamos.

4.- Actualicemos nuestros anuncios frecuentemente

Debemos cambiar la creatividad de nuestros anuncios regularmente. Esto puede parecer un esfuerzo adicional, pero hay algunas razones por que tener nuevas imágenes con frecuencia puede ayudar a sus anuncios.

Dependiendo de los parámetros de orientación, es posible que el anuncio se muestre a los mismos usuarios varias veces, por lo que es posible volver a impactar a la misma audiencia con un anuncio actualizado.

Cualquier contenido con límite de tiempo, como ventas u ofertas de tiempo limitado que aparecen en sus anuncios, deben ser reemplazados cuando expiren.

La estacionalidad puede afectar los productos o servicios que ofrece en sus anuncios; Por ejemplo, puede intercambiar un anuncio de aire acondicionado que está usando en el verano para un anuncio de calefacción en el otoño.

Al actualizar sus anuncios, utilizar una imagen totalmente diferente (como una imagen de estilo de vida frente a una imagen de producto) puede ayudarle a probar qué tipo de imágenes genera un mayor compromiso de los usuarios de destino.

5. Seguimiento con contactos

No importa el objetivo de nuestros anuncios de Facebook, es probable que obtengamos que dar respuesta a comentarios en los anuncios, dejar estos puntos de vista sin atender podría ser perjudicial para la reputación de la marca y para el éxito de su publicidad. Es importante tomar nota y responder a los comentarios de los anuncios que requieren atención, especialmente un mensaje negativo de un cliente o un cliente potencial, ya que se muestran a cualquier persona que vea su anuncio en su feed de noticias.