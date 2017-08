Entusiasmo y optimismo son clave para los negocios y el emprendimiento

El entusiasmo es la confianza y determinación que se tiene en uno mismo para emprender una acción y en el caso de los negocios resulta ser clave para que se tenga éxito.

México – Reggie Bradford, vicepresidente Senior de Oracle Corporation, señaló que el entusiasmo es el elemento principal al fundar una empresa, recaudar fondos, contratar empleados o buscar clientes, destacó el

El directivo indicó en un comunicado que, el optimismo que se tenga, será la fuerza para atraer a los clientes, ya que un emprendedor, se enfrenta a innumerables retos, pero es preciso no enfocarse demasiado en ellos.

Bradford contó que “por muchos años dediqué mi carrera a ser lo que mis colegas de Silicon Valley llaman ‘un emprendedor en serie’. Desde el momento en que formé mi primera empresa, y en todas las que innové después, siempre vi el ‘vaso medio lleno’ e hice todo lo que estuvo en mis manos para ver cada reto como una oportunidad”.

Explicó que la clave es identificar el problema y tener claro cómo resolverlo, así como no generar demasiadas expectativas y conservar el optimismo.

“Para mí, el optimismo debe ser un pilar en la cultura corporativa de la compañía, deberá formar parte del líder y, en consecuencia, deberá comunicarlo directamente a cada empleado creando una organización horizontal”, agregó.

Reseñó que “hace muchos años me dieron un consejo que aún sigo: no llegues demasiado alto en los máximos y no llegues demasiado bajo en los mínimos… rodéate de personas que sean mentores, que te apoyen y crean en ti”.