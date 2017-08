Millenials prefieren no asegurarse de manera formal

Los millennials se alejan cada vez más de la idea de contratar los servicios de una aseguradora, principalmente porque consideran que sus ofertas están orientadas hacia los Baby Boomers, y no para ellos.

México – Así lo señala el estudio realizado por The Bank of New York Mellon, “The Generation Game”, en el que también se refiere que 53 por ciento de los milleannials consideran que, al momento de su retiro, sus ahorros personales serán los más importantes, seguido de los aportes que reciban del gobierno.

Por otra parte, en México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), refirió en su estudio “El desarrollo del seguro: una herramienta para el bienestar social”, que la penetración del sector de las aseguradoras es baja, debido a que, conforme pasan las generaciones, los jóvenes tienen menos interés de contratar un seguro.

En este sentido, la tecnología ofrece nuevas formas de captar la atención de los nuevos consumidores mediante un nuevo modelo de experiencia de clientes, en la que se busca resolver las dudas y necesidades de los millennials a través del contacto con redes sociales.

The Bank of New York Mellon señala que 40 por ciento de los millennials dijo que prefiere tener contacto con proveedores financieros a través de sitios web y correos electrónicos, por lo que, ante esa tendencia, empresas del sector BPO (Business Process Outsourcing), especializadas en CRM (Customer Relationship Management) han desarrollado soluciones para satisfacer las necesidades de comunicación de los millennials con el sector financiero.

Por ejemplo, a través de canales digitales, se desarrollaron equipos de inteligencia artificial, conocidos como chatbots que permiten programar resolución de solicitudes vía correo electrónico, los cuales son reconocidos por la máquina como temas de alta prioridad.

Con la inteligencia artificial se han logrado realizar atenciones y movimientos fuera de horarios de oficina, además de activar programas de retención online para evitar el descontento de los nuevos usuarios.

“Evidentemente, no se prevé que la inteligencia artificial pueda sustituir la labor humana en los procesos de atención hacia las nuevas generaciones, ya que datos de Atento demuestran que la computadora es capaz de resolver 60 por ciento de las solicitudes que se reciben, lo cual demuestra que hay una correlación entre la relación humana y los procesos de automatización para atender los requerimientos de los usuarios de la internet 3.0”,