En la próxima década las Fintech generarán una reducción en los ingresos y beneficios de los bancos

Pequeñas start-ups, dinámicas y disruptivas están transformando un negocio que no ha cambiado en décadas

México – Centradas en la simplicidad, foco en el cliente y un uso extensivo de nuevas tecnologías, las denominadas Fintech están desafiando a bancos establecidos a adaptarse o morir.

De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, el 56 por ciento de la población en el país no tiene una cuenta bancaria, sin embargo, esto no significa que los mexicanos no bancarizados no tengan participación alguna en transacciones financieras.

Por lo que México se ha vuelto el mercado más atractivo para iniciar una empresa Fintech en Latinoamérica, así lo refleja la segunda edición del Fintech Radar México.

Un análisis de tendencias desarrollado por Bizagi, compañía de transformación digital mediante la automatización de procesos y uso inteligente de la data, muestra que las ideas disruptivas de estos nuevos jugadores no tradicionales, que nacieron bajo el entorno digital (o que se transformaron desde otras industrias), tienen éxito porque nacieron a partir de las necesidades puntuales y actuales de los clientes financieros. Por ello, estos nuevos jugadores ya son identificados en el mercado como una amenaza.

Es así que Bizagi, asegura que las proyecciones y alcances actuales de la amenaza que genera este nuevo modelo de banca son contundentes.

“Muestra de lo que vive el sector financiero es que, solo en 2015 más de mil 600 sucursales bancarias cerraron en Estados Unidos, de acuerdo con el informe realizado por Buffalo Business News en 2016. Los análisis nos llevan a anticipar que casi la mitad de los bancos del mundo desaparecerá si no se transforman”, dijo Juan Manuel Mogollón, Vicepresidente de Bizagi Latinoamérica.

Bizagi también revela por qué las proyecciones y alcances actuales de la amenaza que genera este nuevo modelo de banca son contundentes basándose en un estudio de McKinsey & Co, desarrollado en el 2015

“Se estima que en la próxima década las Fintech generarán una reducción en los ingresos y beneficios de los bancos de entre 40 y 60 por ciento; mientras que las proyecciones del Banco de México señalan que esta industria, en diez años, tendrá cerca del 30% del mercado bancario2, señala la empresa.

De este modo, Bizagi determinó que hay cinco tendencias en el sector bancario y sus usuarios que llegaron para quedarse:

Las aplicaciones de banca móvil y una banca digitalizada (hoy, 67 por ciento de los millennials las utiliza). La percepción de una industria distante (71 por ciento de los consumidores cree que su relación con su banco es solamente transaccional). La confianza (uno de cada dos consumidores ha perdido la confianza en sus bancos desde la crisis financiera). La preocupación por costos administrativos del negocio (el costo de una transacción en sucursal es aproximadamente 20 veces más alta que si se hiciera en móvil y 40 veces más que una online). La ciberseguridad (71 por ciento de los CEO de banca y mercado de capitales ve a la ciberseguridad como una amenaza para sus negocios, más que en cualquier otro sector).

En consecuencia, las premisas de transformación que el proceso de transformación en la banca requiere, de acuerdo con Bizagi son: