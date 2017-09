Características de un emprendedor exitoso

El ser emprendedor no implica sólo iniciar de ceros un proyecto, sino es una cualidad que enmarca virtudes y características con las que se nace y que también se hacen.

¿Consideras que eres un emprendedor exitoso? El éxito en los emprendedores no sólo se mide por el nivel de grandeza que llegan a alcanzar sus proyectos, también por el proceso que enfrentan y los retos que logran sortear.

En El Semanario nos dimos a la tarea de analizar minuciosamente las características de un emprendedor y que tipo de emprendedores son los que pueden garantizar que sus proyectos van a tener éxito.

En nuestro análisis descubrimos estas características que tiene todo emprendedor exitoso

Pasión ilimitada

¿Qué motiva a un emprendedor? La respuesta es clara, su pasión por lo que hace y sus ganas de hacerlo siempre.

El emprendedor tiene una pasión infinita por lo que hace y los que logran tener éxito son aquellos que saben que su motivación va más allá del dinero o la fama, sino que se apega más a la satisfacción personal y el orgullo que sienten por ellos mismas al ver crecer sus proyectos.

La pasión se alimenta con hechos y no mengua a pesar de los fracasos, sino que se enriquece de los momentos de dificultad y se perfecciona en las caídas.

Ganas de innovar

Una buena idea no siempre tiene el éxito esperado y no por eso deja de ser buena idea. Esto lo saben los emprendedores y un verdadero emprendedor es el que busca innovar y encontrar nuevos canales para llevar sus proyectos a buen puerto.

La búsqueda contante de nuevos productos, nuevas ideas, nuevos mercados o estrategias; hacen de un emprendedor lograr sus metas y sueños.

Reconocen que son ignorantes

El reconocerse ignorante es una virtud. Quién cree que por tener maestrías, doctorados o un amplio resumen de estudios ya lo sabe todo, está destinado al fracaso. Un emprendedor de éxito es aquel que sabe que jamás dejará de aprender y encontrará más y mejores ideas que lo enriquezcan.

Sin miedo al fracaso

Asumir un riesgo es estar preparado al fracaso. Se sabe que nada sucede por arte de magia y a toda acción corresponde una reacción, por tal motivo, los emprendedores deben estar seguros de que una decisión pude derivar en dos resultados distintos que por lo general se determinan por factores externos.

Un emprendedor de éxito lo sabe bien y está dispuesto a asumir los riesgos, sobre todo cuando se trata de inversiones de tiempo o dinero.

Reconocen oportunidades

Reconocer una oportunidad no siempre es fácil porque no se cuenta con una bola de cristal que indique si es buena o mala, pero un emprendedor de éxito es inteligente, pero cuidadoso, lo que le permite desarrollar una inteligencia intuitiva y escuchar sus corazonadas, sin dejar de lado la razón que le ha heredado la experiencia.

Sin miedo al cansancio

Trabajar es una característica fundamental del emprendedor. Sin miedo a cansarse o invertir horas extras en el desarrollo de sus proyectos.

Es imposible concebir un emprendedor de éxito sin horas invertidas de dedicación en el desarrollo de sus ideas y las estrategias para alcanzar sus metas.

Siempre disponibles

Si se quiere alcanzar el éxito se tiene que estar dispuesto a ir y hacer siempre. La negativa a una oferta no está dentro del patrón de comportamiento de un emprendedor exitoso. Siempre que hay oportunidad de trabajar, se está dispuesto a cumplir y sumar logros. “No puedo” no es una frase que caracterice a un emprendedor de éxito.

Saben lo que pasa en su entorno

Los emprendedores saben lo que pasa en el mundo que los rodea, conocen lo último en el mercado, lo más reciente, los riesgos, las experiencias de otros y las últimas tendencias que podrían afectar o ayudar a mejorar su proyecto.

Un emprendedor exitoso está constantemente informado y busca empaparse de lo más reciente e innovador para sus productos.

Saben pedir ayuda

Saber que no todo se logra sólo es clave para el éxito de todo emprendedor. Saber que pedir ayuda no mengua la dignidad sino demuestra humildad, es una característica que perfila a todo emprendedor al éxito.

No dejan las cosas a la mitad

Es demasiado habitual ver personas con muchas ilusiones y proyectos al comienzo, pero que poco a poco los van abandonando y dejando a medias. Los emprendedores exitosos están tan motivados que aplican al máximo su potencial para conseguir llegar a la meta.

Autoestima alta

Sin importar las críticas, los juicios o la falta de apoyo, un emprendedor sabe lo que es y lo que vale su proyecto; por tal motivo no está dispuesto a menguar ni a rendirse o poner en tela de juicio sus capacidades de éxito.

Esta mentalidad le permitirá al emprendedor sortear los momentos difíciles y los desánimos, las depresiones o la falta de esperanza que se puedan presentar en momentos de lucha y crecimiento.

Contagian su ánimo

Ser una persona positiva se contagia y animar a los demás a continuar es fundamental para que un equipo crezca. Estas son las características de un líder y el emprendedor de éxito es aquel líder que transite la energía y el ánimo a su equipo.

Comparten logros

Un líder es aquel que reconoce el trabajo de los demás y sabe compartir los logros y asume los errores. Hacer partícipes a los demás de los triunfos y avances del proyecto garantiza que se sumarán mayores éxitos.

Saben unir puntos y crear estrategias

Es muy común que la gente quiera empezar un proyecto. Pero muchos se quedan en nada. Otros intentan inventarlo todo desde cero. Lo importante para los emprendedores es ver el panorama general, saber unir ideas y oportunidades ya existentes y detectar oportunidades.

Saben llorar

Sacar la frustración y demostrarlo con lágrimas no es algo que temen los emprendedores. Los tiempos no son fáciles y el dolor al ver que las cosas no se logran en los tiempos o formas esperadas, suelen menguar los ánimos, mismos que se recuperan desahogando las emociones y se retoman fuerza después de un largo tiempo de llanto. Quién es un verdadero emprendedor de éxito sabe de lo que hablamos.