Necesario consolidar sector Pymes en México

Del total de empresas en el país, 99.8 por ciento son Pymes que generan más de la mitad del PIB nacional y 73 por ciento de la oferta laboral.

Ciudad de México – Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México atraviesan dificultades para obtener financiamiento y carecen de incentivos que las consoliden en el mercado, muestra de ello es que más del 90 por ciento de las compañías quiebran antes de los primeros cinco años de vida, según expertos.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 57.4 por ciento de las compañías considera que el alto interés crediticio es principal limitante para acceder a un financiamiento, mientras que el 34 por ciento se lo atribuye al exceso de cláusulas que piden los bancos.

Ante este panorama, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) urgió la creación de un consultor financiero que asesore a los empresarios en gestión, obtención y administración de sus créditos, además de incrementar los recursos del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) a 0.25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para generar la masa de apoyos a las Pymes.

Juan Pablo Zorrilla, CEO de Resuelve, consideró que la falta de información entre los nuevos empresarios es un lastre que les ha impedido tomar decisiones para forjar su negocio. “Muchos emprendedores tienen la idea de que sólo pueden poner en marcha su empresa utilizando sus propios recursos o solicitando un crédito, desconocen que existe la opción de conseguir un socio inversionista que introduzca capital con tal de apoyar al negocio en su fundación y desarrollo”.

Explicó que dicha alternativa se conoce como financiamiento de capital, o Equity, y se distingue del financiamiento de deuda porque el dinero no se tiene que volver a pagar mientras se comparten las responsabilidades y los riesgos de la compañía con los inversionistas.

“Lamentablemente esta opción es desconocida por muchos emprendedores y se les dificulta poner un valor a su idea para poder venderla, especialmente si no está en operación”, señaló el cofundador y director que impartirá la conferencia Equity vs Deuda ¿qué me conviene más?, durante la Semana del Emprendedor 2017.

Dicho evento, a celebrarse del 11 al 15 de septiembre en el Centro Citibanamex, reunirá 271 expositores y 400 conferencias que brindarán soluciones, herramientas y asesoría a quienes quieran iniciar o hacer crecer su negocio.