Capacitar al personal es pieza clave dentro de las empresas para lograr un crecimiento

Recientemente, el Foro Económico Mundial (WWF por sus siglas en inglés), publicó su Reporte de Capital Humano 2016 que mide el avance o deterioro del capital humano en 139 países, donde México, se posicionó en el lugar 65 del ranking por debajo de países como Colombia, Chile y Mongolia.

México – Aunado a esto, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) determinó que el ingreso promedio mensual de los profesionistas en México oscila entre los nueve mil y 11 mil 282 pesos mensuales; frente a este panorama, la OCDE reveló que sí bien es cierto los sueldos en el país son de los más bajos en el mundo en relación al grado académico, las personas que cuentan con una licenciatura pueden llegar a ganar el doble que aquellas personas que cuentan con un grado de educación menor, a la par, quienes cuentan con una maestría o doctorado podrían llegar a recibir salarios hasta tres veces más altos.

La situación es tan alarmante, que el informe reveló que apenas el 21 por ciento de los mexicanos de 24 a 34 años poseen un título universitario y que 16 de cada 1000 jóvenes podrán llegar a ser profesionistas.

El concepto de capital humano abarca en términos simples las habilidades con las que nace cada individuo, los conocimientos adquiridos en la educación formal y el entrenamiento en el trabajo. En consecuencia, la fórmula dicta que una población con altos niveles de capital humano, tenderá a fomentar un país con mayor nivel de desarrollo, esto como resultado de un modelo de conocimiento integral que ayude a determinar políticas públicas, formas de gobierno y replanteamientos de las fuerzas laborales que ayuden a incrementar el PIB nacional. Según la OCDE, personas con mayor capacitación pueden aumentar los ingresos per cápita de un país hasta en un seis por ciento.

Bajo este escenario, el futuro del país se podría tornar sombrío. Si tenemos en consideración los bajos niveles de capacitación con los que contamos y que más del 56.5 por ciento de la población económicamente activa trabaja desde la informalidad.

El reto de las empresas

La Encuesta Laboral México 2016 publicada por la firma de consultoría y reclutamiento Hays México reveló que los mayores retos que enfrentan las empresas al reclutar para puestos de alto perfil es la falta de empleados cualificados. Se estima que, en México, solamente el 20 por ciento de la población ha tomado de uno a tres cursos de actualización después de terminar sus estudios profesionales pese a que la competencia debería obligar a los profesionistas a mantenerse a la vanguardia, sobre todo aquellas personas que se desarrollan en el ámbito de tecnología, innovación, servicios y áreas de comunicación.

Para las Instituciones, capacitar a su planta laboral debería de constituir una pieza clave dentro de sus proyectos de crecimiento, ya que la capacitación laboral incrementa los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para lograr un desempeño óptimo, incrementar actitudes positivas y mejorar la imagen de la empresa.

Startups y Emprendimiento

Si tenemos en cuenta que la llegada de nuevas generaciones como la “Z” que se perfila como una de las generaciones que buscará tener mejores condiciones de empleo y remuneración económica en torno a su grado profesional y que es probable que el país no cuente con la infraestructura necesaria para darle cabida a todos. Debemos plantear la posibilidad que el futuro se encuentre en las startups y el emprendimiento. Los cuales, serán dos componentes clave para construir solidez, crecimiento y nuevas opciones laborales.

Sin embargo, estás dos opciones no pueden converger si no se cuenta con la capacitación suficiente. Entre los principales problemas que enfrentan los emprendedores es que muchos de ellos no cuentan con la preparación para poder desarrollar sus proyectos, por tal motivo, es de vital importancia que jóvenes, profesionistas y emprendedores sigan capacitando e invirtiendo en su educación.