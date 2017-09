Si quieres llevar a tu mascota de paseo, lo puedes hacer en autobuses de pasajeros, ya que algunas líneas ya tienen este servicio y es de forma segura, con las condiciones adecuadas para no poner en riesgo su salud, pero de cualquier forma, hay que seguir ciertas reglas para no tener problemas a la hora del viaje.

Ciudad de México.- Para muchas personas, el hecho de separarse de su perro o gato puede ser una experiencia complicada, por lo que prefieren viajar con ellos a cualquier parte; en otros casos esto puede ser una necesidad ya que no tienen con quien dejarlos, pero lo cierto es que si quieres llevar a tu mascota de paseo, lo puedes hacer en autobuses de pasajeros sin mayores complicaciones.

La mayoría de las líneas de autobuses ha establecido ciertas normas para poder transportar a los animales y entre ellas se encuentra que se debe de registrar antes de abordar el vehículo, así como el hecho de que si la mascota pesa más de 25 kilos, se tendrá que pagar un cargo extra por sobre equipaje.

¡Pero ojo! No se podrán transportar serpientes, arañas, aves, ratones, ni cualquier otro animal de los restringidos por la normatividad ecológica vigente, además de que si quieres llevar a tu mascota de paseo, el viaje no debe de exceder las 8 horas y en algunos casos, no se aceptarán animales si la temperatura interior supera los 30 grados centígrados.

Esto te puede interesar: Haz del estrés de las mascotas un negocio rentable para emprender

Y según las regulaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), “pueden transportarse mascotas de tipo doméstico, que no se encuentren en peligro de extinción”.

Finalmente, ningún animal podrá viajar en la parte superior o en los asientos, salvo que sean perros lazarillos, de alguna organización oficial o de rescate; pero recuerda llevar contigo los documentos que avalan su cuidado como el carnet de vacunación, además de colocarle una placa con su nombre, el del dueño y un número telefónico.

Así, si quieres llevar a tu mascota de paseo, lo puedes hacer en autobuses de pasajeros y según Notimex, también es necesario usar jaula transportadora en buenas condiciones y en todos los casos, siempre revisar los requerimientos de la línea de transporte que se vaya a utilizar.