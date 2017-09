Siempre se puede presentar una situación de urgencia o necesidad que obligue a las personas a recurrir a con alguien de confianza para que le ayude a resolver sus problemas financieros y si ese eres tú, conoce estos consejos para no perder demasiado si prestas dinero, sobre todo cuando estamos hablando de un familiar o un amigo que de verdad estimas.

Ciudad de México.- En este caso solo hay dos opciones: lo ayudas cumpliendo con tu obligación moral o decides no hacerlo ya sea porque no puedes, o porque prefieres proteger tu capital. Si eliges la primera opción, sigue estos consejos para no perder demasiado si prestas dinero a alguien.

El primer punto es que ante todo, no pongas en riesgo tu estabilidad financiera, ya que debes prestar solo lo que tengas disponible y que de ninguna manera comprometa tus pagos, gastos o compromisos adquiridos, ya que si no es así, dentro de poco tiempo el que estará pidiendo dinero prestado serás tú.

Y si de verdad estás convencido de hacerlo tomando en cuenta la recomendación anterior, entonces una manera sana de evitarte conflictos posteriores, es asumir que tal vez ese dinero nunca vuelva y no necesariamente porque desconfíes de quien lo pide, sino porque tal vez no tengan las posibilidades de hacerlo a pesar de sus buenas intenciones.

Esto te puede interesar: Que tus deudas no afecten tu estabilidad emocional y tus aspiraciones

De cierta manera puede priorizar otras deudas ante de cubrir la tuya o no tiene ingresos suficientes para solventar esta situación; la pérdida del empleo o una emergencia de salud, todo puede influir para que ese dinero pueda tardar mucho más de lo esperado en volver, o quizá nunca lo verás de nuevo.

Asumiendo esta postura, se evita entrar en un conflicto personal con el deudor y que más allá de recuperar el dinero, seguro terminará en un problema que lleve a perder la relación humana, algo que siempre debes valorar más allá de lo monetario; pero eso sí, nunca más le vuelvas a prestar nada a esa persona.

Y si eres de los que creen que el dinero es lo más importante, entonces como dice el sitio Entrepreneur, “realiza un detallado plan de pagos con calendario y plazos límite. Discute con la persona a la que le prestarás qué ocurrirá si algo sale mal o si no puede pagar en tiempo y forma” y si a pesar de esto no paga, entonces hazle firmar algún pagaré que lo comprometa legalmente.

Estos son algunos consejos para no perder demasiado si prestas dinero a alguien, tomando en cuenta ambas perspectivas, la humana y la monetaria para cada situación en específico.