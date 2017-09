Utilizar Internet para comprar boletos de avión, hacer reservaciones y planear un viaje de placer o negocios,es cada vez más frecuente. El comercio electrónico ha ganado terreno en el gusto de los mexicanos y los hábitos de consumo obligan a las empresas a migrar a plataformas digitales para garantizar sus ventas y evitar desaparecer.

Ciudad de México.- Planear un viaje y concretar la compra de un paquete, de boletos de avión o de reservaciones en hoteles puede ser en cuestión de segundos, además de que se concreta desde cualquier lugar sin importar la hora y se puede elegir la mejor oferta del mercado.

Así se mueve el mercado actualmente, ya que el comercio electrónico ha sido clave para lograr que las personas puedan comprar incluso en agencias del extranjero sin ninguna limitante, algo que ha impactado a la industria que está resintiendo este proceso de modernización y que debe ajustarse a las nuevas exigencias antes de desaparecer por la falta de ventas.

De acuerdo a cifras de la plataforma de pagos digitales PayPal, en México el comercio electrónico en México ha registrado un crecimiento de casi 400 por ciento en cinco años y esperan que para 2018, el crecimiento en el volumen de compras por medio de Internet se incrementará 30 por ciento más.

Esto ha tenido sus consecuencias en las agencias de viajes, ya que según cifras de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), el aumento en el comercio electrónico ha provocado que muchas empresas de este ramo enfrenten una crisis profunda en incluso, muchas han desaparecido.

Adecuarse al mundo moderno o desaparecer del mercado

Así, las exigencias del mundo moderno en donde la tecnología rige en los actos de la mayoría de las personas, es un tema trascendental para que las agencias de viajes puedan permanecer en el tiempo, por lo que de no hacerlo y establecer una plataforma digital de ventas y de atención al cliente, puede significar su muerte comercial.

De acuerdo a cifras de la AMAV que retoma El Financiero, de 2014 a agosto de 2017 han desparecido mil 290 agencias de viajes y según Jorge Hernández, presidente de esta asociación, esto se debe en la mayoría de los casos a la falta de esta transición de las ventas tradicionales al comercio electrónico.

“Las agencias que no venden en línea se quedan rezagadas”, señaló el representante empresarial, pero las cosas no son tan fáciles, ya que de acuerdo a sus propias cifras, entre el 85 y 90 por ciento de las empresas miembros de la AMAV no han dado este “brinco del sistema tradicional y personal a internet”.

Además, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet, tres de cada 10 adquisiciones que se hacen en línea son compras para viajar, lo que reduce las posibilidades de las agencias tradicionales de atraer más clientes, sobre todo tomando en cuenta de que el acceso a Internet también ha tenido un crecimiento exponencial en el país, alejando aún más a los clientes de los establecimientos físicos y consolidando los modelos digitales.

Tan es así, que la consultora Euromonitor calcula que para fines de este año, las ventas de viaje en línea alcancen los mil 306 millones de dólares y con ello, una participación de 44 por ciento del total negocio.