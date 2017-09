Más allá de los modelos de negocios interesantes o innovadores que pueden ser la base para conseguir apoyo financiero para consolidarse en el mercado, conoce algunas de las características innatas que los inversionistas buscan en los emprendedores, ya que estas son fundamentales para construir lazos comerciales productivos y de largo plazo.

Ciudad de México.- Si andas en busca de apoyo financiero para tu proyecto empresarial pero las cosas no han salido tan bien como lo habías planeado, esto a pesar de que tu idea es considerada buena, conoce algunas de las características innatas que los inversionistas buscan en los emprendedores y en donde tal vez, tengas que mejorar para convencerlos de manera definitiva.

Una de ellas es la capacidad que tienen los emprendedores para afrontar las crisis y sus reacciones para encontrar soluciones adecuadas, ya que en este sentido, a los inversionista les interesan aquellos líderes que toman con cautela estas situaciones, las analizan y de manera rápida pero con una estrategia clara, asumen el control.

Tal como lo señala el sitio Mundo Ejecutivo, “el inversionista quiere saber que lucharas por superar cualquier desafío y hacerlo es una indicación de que no te verás perturbado por las trampas del futuro”.

Y a pesar de que pueden ser características innatas que los inversionistas buscan en los emprendedores, también hay forma de ir creando estas habilidades y alcanzar un desarrollo emocional suficiente para aprender a tomar decisiones correctas en situaciones apremiantes.

Para esto se necesita un alto nivel de compromiso y disciplina para lograr los objetivos, otra de las cualidades que los inversionistas valoran mucho, ya que a veces no basta con tener talento si no se está dispuesto a respetar ciertas reglas que se impongan en beneficio del negocio y no solo del interés personal.

Así, además de poner todo tu esfuerzo en el proyecto emprendedor, también preocúpate por fortalecer estas habilidades personales, que en algún momento serán tu carta de presentación para lograr cerrar grandes negocios.