Deudas de los millennials les impiden acceder a créditos hipotecarios

La generación de los millennials busca tener una vida social extensa, vivir en zonas de alto valor comercial y disfrutar de su libertad sin limitantes, sin embargo, en muchos casos estos hábitos propician que sus finanzas personales estén por los suelos, ya que no son capaces de manejar bien su dinero, tienen deudas impagables y por lo tanto presentan un historial crediticio que no les permite acceder a ningún tipo de financiamiento.

Ciudad de México.- El estilo de vida de los millennials puede ser envidiable para algunos, pero para algunos expertos en realidad es una muestra de la falta de educación financiera de la que carecen estos jóvenes, que gastan mucho más de lo que pueden pagar solo por tratar de conservar ciertas comodidades, que en realidad están minando su capacidad de hacerse de un patrimonio hacia el futuro.

Uno de estos ejemplo lo pone la empresa Resuelve tu Deuda, especializada en la renegociación de adeudos personales, ya que según sus estadísticas, algunos de estos jóvenes tienen deudas por más de 100 mil pesos en tarjetas de crédito y préstamos personales, pero el problema real es que 70 por ciento de los millennials que se acercan a ellos, reciben un salario promedio que no supera siete mil 200 pesos mensuales.

“Ello significa para liquidar un adeudo como el mencionado (100 mil pesos), un millennial debe ahorrar su salario íntegro durante más de un año”, dice Resuelve tu Deuda, por lo que posibilidad de que soluciones sus problemas financieros se reducen drásticamente.

Y el problema se centra en que “ocho de cada 10 millennials no saben cómo usar su dinero para que les alcance o rinda y apenas 24% de tales jóvenes muestra conocimientos básicos sobre el manejo de sus finanzas”, esto según el estudio Millennials y Educación Financiera, realizado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).

No pueden comprar una casa o departamento

Las cosas entonces se complican, ya que estos hábitos y el uso de sus ingresos generan una escalada de las deudas pero por otro lado, también afecta la posibilidad de ser candidatos viables para acceder algún crédito hipotecario.

De acuerdo a cifras de la plataforma digital Credimejora que retoma El Financiero, solo la mitad de los jóvenes de entre 25 y 30 años que están interesados en adquirir un préstamo hipotecario podrán obtenerlo.

Así, Sergio San Sebastián, director de Credimejora asegura que solo el 8 por ciento de los “precalificados cuentan con un rango de edad de 25 a 30 años” y de éstos, sólo el “50 por ciento son viables para obtener un crédito de hasta un millón 200 mil pesos para hacerse de un bien inmueble en el plazo tradicional de 15 a 20 años”.

El resto no cumple con los requisitos básicos, como no estar en buro de crédito, no tener adeudos con bancos e incluso, la mayoría no comprueba ingresos mínimos de 10 mil pesos al mes, lo que limita sus posibilidades de hacerse de un bien inmueble.