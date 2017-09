Con las modificaciones que ha sufrido el entorno laboral en los últimos años, con cambios impulsados sobre todo por el aumento de la tecnología y la llegada de las nuevas generaciones al plano productivo, pareciera que muchas empresas aún no se adaptan y siguen esperando solo buenos colaboradores, pero más allá de esto aprende cómo descubrir el talento entre tus empleados y equipo de trabajo.

Ciudad de México.- En realidad esto es una tarea muy importante pero no tan simple de realizar, sobre todo cuando no se tiene claro el perfil que se requiere para cada puesto, tomando en cuenta que el mercado ya no es tan pasivo y la competencia crece día a día, por ello es necesario saber cómo descubrir el talento entre tus empleados y equipo de trabajo, sobre todo para retenerlo y sacarle el mayor provecho.

¿Pero cómo definimos el talento? Según IMF Business School, este es la “mezcla perfecta de aptitud, actitud y conocimiento, cuya combinación nos da la persona perfecta para desempeñar óptimamente y más allá, por encima de lo esperado y lo necesitado, la posición que buscamos cubrir”.

Por eso es tan importante saber de antemano el perfil necesario para cada puesto y una vez que se tiene la posibilidad de analizar el desempeño de cada uno de los que integran la fuerza laboral, determinar quien cumple con estas características para impulsar su desarrollo.

Y en esto se debe preocupar el encargado de recursos humanos o la persona que evalúa a los empleados, ya que como señala el sitio Mundo Ejecutivo, “el buen desempeño ya no es medido por un checador o el número de horas en una oficina. Las nuevas generaciones han revolucionado la productividad cambiando así el paradigma de la operación y el crecimiento”.

Si no se toma en cuenta esto, los jóvenes preferirán ir a otra empresa en donde tengan mayores oportunidades de desarrollo, pero no solo a nivel laboral, sino en todos los ámbitos de su vida, lo que origina que el talento no se basa en cuánto tiempo trabajan, sino lo que pueden producir aplicando sus conocimientos y habilidades en beneficio de la empresa y de ellos mismos.