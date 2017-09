Para nadie es una sorpresa el hecho de que nuestra mente genera pensamientos constantes relacionados a cosas que nos provocan emociones negativas, que pueden ir desde pequeños “presentimientos” hasta la sensación de que siempre hay algo malo en todo lo que nos rodea, pero convierte los miedos en algo provechoso y mejorar tu estado de ánimo tan solo con retomar el control de lo que piensas.

Ciudad de México.- Tal como lo señala David D Burns, catedrático de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en su libro Sentirme Bien, las emociones que vivimos a diario son producto de lo que pensamos, por lo que esto determina la forma en que interactuamos con el entorno y el nivel de felicidad, angustia, ansiedad o tristeza se puede tener.

Por eso convierte los miedos en algo provechoso y mejorar tu estado de ánimo, ya que si eres capaz de entender que las emociones negativas se detonan de pensamientos específicos, entonces podrás estar en el camino hacia una percepción más objetiva de la realidad.

Y no se trata de intentar eliminar todo lo que nos haga sentir mal, sino encontrar los mecanismos adecuados para que ellos no influyan de manera negativa en nuestro estado de ánimo, ya que algunas situaciones que nos paralizan por el miedo, seguro no son tan peligrosas como las percibimos, pero las ideas mentales que nos hemos creado nos hace sentir que esto es real.

Tal como lo afirma el sitio Entrepreneur, “no desparecen los miedos, siempre están ahí”, pero “se tiene que aprender a controlarlos y a usarlos a tu favor”, algo que muchos han denominado también como control o poder mental.

Esto evidentemente no es fácil ya que hay que luchar contra años y años de un modelo de pensamiento, pero si al inicio esto parece imposible, en la medida en la que se trabaja y se avanza, se descubre el verdadero poder que tienen la mente para crear cosas que nunca suceden y adjudicar valores –generalmente negativos- a cosas que en la realidad son neutros y no nos pueden dañar.

En pocas palabras, las cosas toman otro matiz, se encuentran cosas en el medio que son interesantes y que no se conocían ya que solo existían los extremos y seguro tus pensamientos serán cada vez más positivos y por ende, tu vida tendrá más sentido.