Si bien ya estábamos en un momento en donde el mercado exigía a las marcas modificar su visión tradicional de marketing con respecto a considerar a los consumidores como entes pasivos, los eventos del pasado 19 de septiembre pueden ser tan trascendentales en esta ecuación y muchos ya se preguntan qué impacto tendrá el sismo en la relación comercial entre empresas y clientes.

Ciudad de México.- La reacción y las acciones emprendidas por la sociedad civil han sido trascendentales en las labores de rescate, de acopio y distribución de víveres y ayuda para los damnificados por el sismo, pero todo fue empujado principalmente por los jóvenes, quienes tomaron las riendas de la situación.

Pero esto también impacto la actitud de las empresas con respecto a su responsabilidad social y las estrategias de ayuda que tenían que implementar, primero por el grado de daños ocasionados en el centro y sur del país, y luego porque fueron precisamente los jóvenes los que se convirtieron en los protagonistas utilizando las redes sociales para convocar, organizar y ayudar.

Para las empresas, tal como lo señala el sitio Entrepreneur, ya no bastaba con “un comunicado de prensa lamentando la situación; no cuando sus clientes estaban en las calles en mangas de camisa. No podían quedarse mirando cuando la sociedad estaba tomando acciones”, algo que las obligó a tomar medidas especiales.

Y el análisis de qué impacto tendrá el sismo en la relación comercial entre empresas y clientes, tal vez no sea muy evidente a poco más de una semana del evento, pero la presencia de marcas en los centros de acopio, distribución de ayuda ha sido muy valorada por los jóvenes, quienes tienen una influencia muy grande en el mercado por su fuerte presencia en redes sociales.

Cadenas de restaurantes proporcionando comida para rescatistas, otras grandes empresas ofreciendo sus camiones para el transporte de la ayuda a zonas alejadas; compañías de telecomunicaciones con datos y llamadas gratis; otras duplicando los fondos donados por la sociedad civil; esto es un efecto solidario que se generó a partir de una emergencia pero que puede cambiar drásticamente las relaciones entre los consumidores y las marcas.