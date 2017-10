Anuncios de noticias de Facebook vs anuncios optimizados: ¿cuál es la diferencia?

Es importante entender que Facebook ofrece una variedad de formatos y soluciones para hacer publicidad, desde anuncios de columna derecha hasta los anuncios de noticias para móvil y escritorio.

México – Además, puede haber muchas variaciones en estos formatos de anuncios dependiendo de cómo se configure cada campaña. Ahora, echemos un vistazo más profundo a los anuncios de noticias de Facebook y lo que a menudo llamamos “mensaje impulsado” o “mensaje promocionado”.

Anuncios de noticias de Facebook

Los anuncios de noticias en Facebook te permiten ejecutar una campaña específica para cumplir con un objetivo determinado con anuncios que aparecen en el muro de noticias para móviles o escritorio de los usuarios seleccionados, según tus objetivos. Las metas pueden incluir:

Interacción con contenido

Me gusta

Clics en el sitio web

Conversiones en sitios web

Instalar aplicaciones

Respuestas a eventos

Vistas de vídeo

Una vez que elijas tu objetivo, puede comenzar a configurar tu campaña, esto incluirá seleccionar el perfil demográfico de tu público meta: edad, sexo, pasatiempos, ubicación, etc. Después de determinar tu target, agrega tu presupuesto, imagen o video y el mensaje que desea que la gente vea. Con ciertos tipos de campaña, puedes atraer a los usuarios para que realicen acciones esto se le conoce como “llamada a la acción o call to actions”. Dependiendo de tus objetivos, hay diferentes Call to Actions que puedes implementar como: obtener indicaciones, reservar ahora, y más.

Los anuncios en Facebook de noticias pueden tener muchos formatos dependiendo del tipo de campaña y objetivo, pero tienen en común el hecho de que estos anuncios aparecen en el feed de noticias de Facebook y se identifican como contenido patrocinado.

Mensajes de Facebook impulsados

Los anuncios impulsados o potencializados en Facebook, son un tipo de anuncios que se convierten en un posteo regular de Facebook, que se amplifican para una audiencia específica a través de su plataforma de publicidad que se encarga de segmentar, incrementar la visibilidad y aumentar la interacción del posteo.

Facebook te ofrece la opción de “impulsar” las actualizaciones de: estados, las fotos, los videos y las ofertas de la página de tu empresa, para que aparezcan en el feed de noticias de tu público objetivo, lo que ayuda a que más personas vean tu publicación hasta que se acabe tu presupuesto. Los posts potenciados, aparecen como publicaciones “patrocinadas” en el feed de noticias y pueden aparecer en Instagram.

Muchos propietarios de páginas de Facebook están familiarizados con este tipo de publicidad, ya que a menudo se les solicita que aumenten el rendimiento de su contenido en Facebook mientras están conectados como usuarios. Pueden seleccionar impulsar una publicación directamente desde su página en los mensajes que tienen el botón azul “Boost”, y también puede seleccionar para impulsar una publicación de Ad Manager de Facebook, que ofrece algunas capacidades de orientación y de campaña más profundas.

Alcanzar sus metas de marketing en línea

Impulsar una publicación es una excelente manera de asegurar que tus publicaciones se muestren a más usuarios y que se puedan utilizar para aumentar efectivamente el conocimiento de la marca e incluso para aumentar la popularidad de la página. Los posts potenciados se optimizan para impulsar un mayor compromiso (como gustos, comentarios y recursos compartidos) en su contenido, por lo que, si esa es una parte importante de tu estrategia de Facebook, pueden ser un gran ajuste. Sin embargo, las publicaciones ampliadas no ofrecen funciones avanzadas de llamada a la acción, como mostrar un mapa de tu empresa o hacer que un usuario rellene un formulario.

Por lo tanto, otros tipos de anuncios de Facebook son una gran opción si tienes objetivos específicos que deseas lograr.

Para muchas empresas, el uso de una combinación de anuncios de Facebook y publicaciones optimizadas puede ser una buena manera de obtener lo mejor de ambas opciones: una mayor visibilidad y engagment con tu contenido en Facebook, además de impulsar a los usuarios a tomar acciones importantes para impulsar tráfico y ventas.