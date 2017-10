Los eventos de los sismos de septiembre siguen siendo muy difíciles de asimilar y superar, sobre todo para las personas que sufrieron en carne propia la pérdida de seres queridos o de su patrimonio, pero también para los que estuvieron cerca de los derrumbes, que ayudaron víctimas y colaborando para superar esta crisis, pero conoce qué es el estrés postraumático y cómo afecta la salud de las personas.

Ciudad de México.- El estrés postraumático es una reacción del cerebro luego de haber estado en momentos de mucha tensión, en donde su percepción de inseguridad lo metió en un estado de alerta máxima y que se puede convertir en lago peligroso ya que afecta la salud de las personas.

De acuerdo a la Doctora Maricela Alvarado Directora de Consejería y Bienestar del Tecnológico de Monterrey en la región Ciudad de México, “el estrés es una reacción de supervivencia ante una crisis con la que el cuerpo se prepara en un estado de alerta máxima para poder responder” y los sismos pasado fueron el escenario ideal para desarrollar este trastorno psicológico y emocional.

Luego de haber pasado los primeros momentos de emergencia y donde lo vivido marcó para siempre a las personas, se puede comenzar a experimentar reacciones que hasta antes de estos eventos no se tenían, como insomnio, ansiedad, miedos y una interpretación errónea de la realidad.

De acuerdo a proyecciones realizadas por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hasta un 20 por ciento de los que vivieron en primera persona los desastres del sismo del pasado 19 de septiembre pueden estar presentando estas alteraciones.

Esto puede ser tan grave, que según Benjamín Domínguez Trejo, académico de la Facultad de Psicología, los síntomas de estrés postraumático “pueden persistir hasta por 20 años” sino se atienden de manera adecuada.

Síntomas y recomendaciones para reducir el daño

Así, según Domínguez Trejo, entre los principales síntomas se encuentran trastornos en el sueño donde existen sobresaltos frecuente y “los flashbacks o sucesos de re experimentación, en estos últimos la persona no solo recuerda escenas del sismo, sino que las revive”.

A esto, la doctora Alvarado agrega que estos eventos “pueden venir acompañados de ansiedad, taquicardia, sudoración en manos, problemas de memoria, ataques de pánico e incluso sentimientos como la culpa o la impotencia al preguntarse: ‘¿Qué no hice?’, ‘¿Qué no hice?’, ‘¿Qué pude haber hecho?’ ‘Quiero ayudar y no puedo o no sé cómo”.

Para reducir los niveles de estrés y ansiedad, lo que recomiendan los expertos es eliminar en la medida de lo posible temas o información que puedan detonar estos sentimientos, lo denominan “ayuno de noticias” y consiste en alejarse del teléfono celular, tablets, periódicos y noticieros para ayudar a la estabilidad emocional.

También es bueno “hacer ejercicio, llevar a cabo un hobby, enfocarse en el trabajo o simplemente pasar un día en casa sin hacer nada, puede resultar la mejor opción para enfrentar el estrés y recuperarse”, tal como lo señala el sitio Entrepreneur y convivir con amigos, familiares, mascotas o seres queridos que puedan ayudar a superar estos momentos; además de pedir ayuda profesional.