Conocer y acercarse al usuario cobra más relevancia en el marketing digital: Figment

El marketing digital marca la nueva tendencia en el mercado y estas son las recomendaciones de Ricardo Ellstein, CEO de Figment, para no quedarse rezagado.

Ciudad de México.- El mercado del marketing ha cambiado de manera radical en todo el mundo y el no ir al ritmo en el que evoluciona condena a las empresas a quedar fuera del mercado y la competencia.

La era digital marcó un parteaguas en el mundo del marketing y con el cambio de interés por parte de los nuevos consumidores, ocuparse más por acercarse al cliente y ofrecer contenidos de utilidad, se vuelve en la clave del éxito, más allá de solo mostrar el producto y sus beneficios.

Para el experto en marketing digital, Ricardo Ellstein, director de Figment, empre mexicana líder en el ramo, los cambios en el consumidor van de la mano de los cambios en la web y lograr convencer a los empresarios y productores de esto, ha representado un gran reto para el marketing.

En entrevista con El Semanario, Ricardo compartió una serie de recomendaciones para lograr integrar un producto en el mercado digital de manera exitosa y aseguró que el talento en México no es menor al de países desarrollados, pero el éxito radica en creer en la inversión en este formato de publicidad.

Al compartir la propia experiencia de Figment al cambiar a lo digital, Ricardo reconoció que “siempre aprender algo nuevo es muy retador” y convencer a los clientes de los cambios que se vienen en materia de marketing es tarea no fácil

Una de las reglas inmortales del marketing es que cuando el objetivo es vender, es fundamental no sólo conocer el producto, sino al cliente; sin embargo, en la era digital, este principio se vuelve aún más indispensable y trascendental ya que se involucra e interactúa más con el consumidor.

“En Los cambios en la web que emigraron a lo social, la web se vuelve en un medio para desplegar contenido generado por los usuarios. Antes las compañías desplegaban información en la Internet y ahora lo que interesa es el contenido desplegado por los usuarios.” Destacó el CEO de Figment.

La cercanía con el usuario el éxito del marketing digital

Actualmente el puesto de un community manager es indispensable para toda empresa; sin embargo, es un rol que va más allá de enfocarse sólo en lo social.

La creación de comunidades en donde el contenido le agregue valor a los usuarios es lo que permitirá a un producto colocarse en el gusto y aceptación del consumidor.

“Comunidades en donde los usuarios encuentren contenido que en verdad les sirva y en medio venga el valor de la marca. Contenido en donde la marca sea muchísimo menos evidente y se esté viendo más por el usuario (…) en la época de las redes sociales, si tu nada más hablas de tu producto, va a ser una conversación muy aburrida para el usuario y se va a ir”.

La recomendación del experto la industria de la publicidad, destaca además que las empresas deben de perder el miedo.

“La recomendación es entrarle al marketing digital, puede marcar la diferencia entre un negocio exitoso y uno que ya no lo es”

México está al par de cualquier país con tecnología de punta

“México no tiene una neurona menos de lo que tienen los grandes países líderes en innovadores y es un país que definitivamente puede desarrollar cualquier tipo de tecnología y tenemos el talento”, dice Ricardo Ellstein, CEO de Figment.

Si bien México es un país en vías de desarrollo, esto no implica que no desarrollar cualquier tipo de tecnología o que no cuente con el talento para hacerlo.

En México hay proyectos de investigación en innovación tecnológica como el desarrollo de la inteligencia artificial, monedas virtuales y tecnología de atracción de emociones. ¿Qué hay que hacer? “Creérnosla y que la gente invierta en proyectos para desarrollar estas tecnologías”, señala el empresario.

“Los mexicanos no somos ni una neurona menos de inteligentes que la gente que hay en Japón, en Europa, en Estados Unidos”.