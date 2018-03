Tratar de mantenerse en un puesto laboral es lo indicado dadas las condiciones actuales en donde las ofertas y los salarios son poco atractivos, pero existen indicadores muy precisos que se tienen que valorar para determinar hasta qué punto es sano mantenerse en una empresa u organización que limita el crecimiento profesional, por eso conoce cuál es el momento adecuado para renunciar a un trabajo.

Ciudad de México.- Esta es una apuesta arriesgada y que puede modificar todo tu entorno, crear un desequilibrio en tu modelo actual y llevarte a un estado de incertidumbre mientras no encuentres un nuevo empleo, pero como toda jugada audaz, tiene también sus beneficios que a largo plazo van a resultar muy benéficos para ti y tu desarrollo.

Así, uno de los factores a evaluar y que puede ser de peso para pensar en renunciar, es el hecho de que el ambiente de trabajo sea tóxico, que no se respete ningún marco ético y que el trato entre las personas sea agresivo.

Este sin duda debe ser un motivo para abandonar esa empresa lo antes posible. Así como el hecho de que hayas llegado a un punto en donde ascender ya no sea viable, te quedes estancado y que esto signifique que a largo plazo no tengas mayores expectativas que -si bien te va- jubilarte en ese mismo puesto.

Esto te puede interesar: Aprende a dimensionar los fracasos para que no limiten tu crecimiento integral

Falta de reconocimiento profesional

En ese mismo sentido, suele suceder que algunos jefes se empeñan en mantener prácticas nocivas al interior de su equipo y propician que algunos de sus miembros queden relegados de las tareas importantes, se les excluye de los proyectos trascendentales y sus ideas no son tomadas en cuenta bajo ninguna circunstancia.

La falta de reconocimiento profesional es otro motivo de peso para dejar ese puesto laboral, ya que de cierta manera atenta contra la dignidad del empleado y del ser humano, cosa que bajo ninguna circunstancia se debe permitir.

Estos son algunos de las situaciones más graves que ameritan al menos ponderar el hecho de una posible renuncia, pero tal como lo dice el sitio Entrepreneur, “antes date la oportunidad de confrontar de manera educada y asertiva la situación y busca darle una solución que beneficie a todas las partes involucradas”.

Es decir, algunas de estas situaciones puede ser que se hayan ido creando y ni los jefes ni los demás compañeros se dieron cuenta de esto, por lo que plantearlo puede ser una manera de tratar de emendar las cosas.

Y un punto muy importante a considerar antes de renunciar, es el relacionado con el aspecto financiero, por lo que si piensas en abandonar tu empleo actual, considera el hecho de que no tendrás ingresos en un periodo determinado de tiempo, por lo que lo más recomendable es que tengas un fondo de emergencia para solventar tus gastos y si no lo tienes, mejor espera un poco para que no te quedes con las manos vacías y sea más complicada la situación.