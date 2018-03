Consejos para reducir riesgos de los emprendedores y optimizar recursos

El mundo de los negocios implica necesariamente cierto nivel de peligro, esto sin importar que se invierta en una empresa tradicional, en fondos de inversión, en criptomonedas o en un proyecto genial de alguien más; el hecho es que todo debe ser medible y calculable para dimensionar lo profundo que puede ser una caída en caso de que las cosas no funcionen, por eso sigue estos consejos para reducir los riesgos de los emprendedores y optimizar los recursos.

Ciudad de México.- Para ganar mucho hay que arriesgarse en esa medida, asegura una frase muy utilizada en los negocios, pero no siempre resulta productivo correr demasiados peligros en algo que no tiene futuro, por eso lo mejor es comenzar siempre tratando de invertir lo menos posible en ideas de negocios no probados.

Esta sería una regla para reducir los riesgos de manera natural, ya que como afirma el sitio Entrepreneur, “cuanto menos dinero y tiempo inviertas en un producto o servicio no probado, menos riesgo tendrás” y menos necesidad de recuperar a toda costa ese dinero.

Otro buen consejo es que a veces lo más recomendable es centrarse en temas importantes para los negocios y dejar a un lado las ganas de crecer a toda costa.

Mantener en la lucha de manera inteligente

Esto depende mucho de los momentos de cada empresa, pero se reducen los riesgos significativamente si del total de las actividades cotidianas, se destina el 85 o 90 por ciento a aquellas que son claves para la supervivencia del negocio, tales como desarrollar mejores productos o encontrar nuevos clientes; esto siempre es muy efectivo para moverse dentro de una zona de seguridad.

Sin embargo, esto no significa que se tenga que conformar y dejar de tener aspiraciones para crecer y aumentar los ingresos, pero el mundo de los negocios puede ser considerado como una selva en donde hay fantasmas que acechan en todo momento, por lo que lo primero es la seguridad, el buen uso del dinero y saltar cuando es necesario para obtener mayores ganancias.

Por tal motivo, “la capacidad de supervivencia en el emprendimiento, como en la vida, se trata menos de lograr una gran victoria y más de mitigar una gran pérdida”, dice Leticia Gasca, experta en temas de emprendimiento, por lo que reducir riesgos debe ser siempre una prioridad.