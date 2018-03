La compañía fundada por el productor de cine, Harvey Weinstein, se declaró en quiebra luego de intentos fallidos por vender sus acciones a inversionistas.

The Weinstein Co., compañía del productor que ha sido culpado por diversos actos de abuso y acoso sexual contra diferentes actrices como Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, anunció oficialmente su bancarrota luego de que los fiscales no aprobaran las condiciones de la venta de la firma a un grupo de inversiones liderado por María Contreras-Sweet (ex funcionaria durante el gobierno de Barack Obama) y la compañía Lantern Asset Management.

La imagen de la empresa comenzó a afectarse luego de que Harvey Weinstein acaparara las noticias por sus presuntos crímenes relacionados con actos de abuso sexual en octubre de 2017. Desde entonces, las acciones y el valor de la empresa cayeron en picada.

A través de un comunicado de prensa citado por Los Ángeles Times, The Weinstein Co. se declaró oficialmente en bancarrota para proteger los pocos activos que le queda.

“Si bien reconocemos que este es un resultado extremadamente desafortunado para nuestros empleados, nuestros acreedores y cualquier víctima, la junta directiva no tiene más remedio que buscar la única opción viable para maximizar el valor restante de la compañía: un proceso de bancarrota”, destaca el documento.

También te puede interesar: Salma Hayek reveló que Harvey Weinstein la tenía bajo amenaza

De acuerdo con la fuente, la compañía estaba a un paso de cerrar el trato con el grupo de inversores por 500 millones de dólares, no obstante, The Weinstein Co. recibió una demanda el pasado 11 de febrero en el que detalla que los empleados no estaban asegurados por los daños que el acoso y agresión llevado a cabo por su director pudiera generales, teniendo el riesgo de que sus empleados no queden indemnizados.

De acuerdo con el fiscal general, Eric Schneiderman (quien realizó la demanda contra la compañía), el acuerdo que se estaba llevando entre ambas compañías sólo absuelve a los hermanos Weinstein dejando al resto del equipo sin alguna compensación.

“Un acuerdo que esencialmente solo remueve a los hermanos Weinstein, pero deja al resto de la gerencia intacta, pensamos que es inaceptable”, comentó el fiscal.

La investigación de Schneiderman llegó a la conclusión de que ciertos individuos de The Weinstein Co. fueron contratados únicamente para “facilitar” la conquista sexual del magnate a sus actrices y personas de interés durante eventos y reuniones.