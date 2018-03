Generalmente no somos capaces de identificar las cosas urgentes de las importantes y en esa medida, esta confusión se puede trasladar a la parte económica de las personas, ya que aprender a diferenciar entre deseos y necesidades es la clave para alcanzar finanzas sanas y un equilibrio que permita tener tranquilidad, fondos para emergencias y algunas inversiones interesantes.

Ciudad de México.- El hecho de desear no significa que se necesite y esta confusión es muy común en las personas, que no alcanzan a reconocer que la necesidad viene más bien desde una cuestión emocional y no desde una perspectiva objetiva donde ese producto u objeto, no eliminará ninguna urgencia material real.

Esto puede ser la diferencia entre tener unas finanzas personales sanas y boyantes, a otras en donde prevalezcan las deudas, el dinero no alcance para ahorrar y no se tenga ninguna perspectiva de inversión o de obtener algún beneficio del dinero que ganamos.

Así, el hecho de desear implica la mayoría de las veces crear una visión poco objetiva de la realidad y sentir que nos merecemos un pequeño “lujo”, pero el problema radica en que esto se puede hacer cotidiano y destinar parte de los recursos de las necesidades básicas a satisfacer esos caprichos.

Como consecuencia, se reducen los presupuestos para la hipoteca, la renta, los pagos de los créditos o todo el dinero se va precisamente en tratar de subsanar los huecos que se van creando con esos “lujos” que creemos son importantes.

Pero para mejorar el manejo del dinero, entonces se debe priorizar las necesidades, aprender a distinguirlas y destinar los recursos para cubrirlas de la mejor manera y una vez que ya se cumplieron con esos compromisos, entonces se debe pensar en ahorrar, luego en invertir y hasta después –y entonces sí como un premio justo- en cumplir algún deseo.

Esto es un modelo muy básico pero efectivo para reorientar las finanzas personales y buscar un equilibrio que permita tanto crear las bases para una estabilidad duradera, como en lograr ciertos objetivos que nos permitan materializar esos deseos, para disfrutar de vez en cuando y de manera programada de algunos “lujos” que sin duda son importantes, pero que son el resultado del esfuerzo y la disciplina y no de caprichos momentáneos.