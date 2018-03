Jane Walker, la nueva apuesta de Diageo para mujeres   

México – La versión femenina del famoso caminante de whisky, pretende crear una mayor igualdad de género entre sus consumidores, por lo que lanzó su nuevo producto de edición limitada, que estará disponible solo en Estados Unidos en marzo próximo,

La nueva imagen de Jane, emula exactamente a su contraparte masculina, traje formal, sombrero de copa y un bastón, todo con un toque más femenino, con lo que se espera atraer más a las mujeres a la marca.

“Las mujeres ven a Scotch (whisky escocés) como una categoría particularmente intimidante. Es una oportunidad realmente emocionante para invitar a las mujeres a la marca”, comentó Stephanie Jacoby, vicepresidenta de Johnnie Walker., citado por El Financiero.

El lanzamiento de Jane Walker es la última parte de la campaña ‘Keep Walking America’ ​​de la marca, que comenzó en 2016. La campaña es un intento de hablar a un público más amplio, con anuncios que destacan a latinos y veteranos.

Los volúmenes de venta de whisky escocés crecieron un 2.1 por ciento entre 2002 y 2017 en los Estados Unidos, según el Consejo de Licores Destilados, una organización comercial.

La imagen de Jane Walker aparecerá en 250 mil botellas en todo Estados Unidos en marzo, además de que por cada compra Diageo donará un dólar a las organizaciones que promueven a las mujeres, incluidas Monumental Women y She Should Run.

“Nos gusta pensar que nuestro hombre caminante y nuestra mujer caminante están realmente caminando juntos hacia adelante”, dijo.

Introducing Jane Walker, our new icon that celebrates progress in Women’s Rights. With every step, we all move forward. pic.twitter.com/1YP32odgJk

