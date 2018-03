El mercado es cada vez más exigente y los tiempos para producir se reducen, por lo que la implementación de nueva tecnología es fundamental para mantenerse y competir en otros entornos y en ese sentido, las empresas e industria mexicana evolucionan hacia la digitalización, lo que les permite pensar en un mejor futuro y tener acceso a consumidores de todas partes del mundo.

Ciudad de México.- Con la puesta en marcha de programas digitales de última generación, la implementación de Internet de las Cosas (IoT) y sistemas avanzados de controles automatizados, los métodos de producción se han modificado y ahora es indispensable contar con estas herramientas para poder competir en un mundo vertiginoso en todos los sentidos.

De acuerdo a Siemens, las empresas mexicanas han asumido de manera muy proactiva esta transición y al introducir tecnología de última generación y soluciones en la nube para integrarlos a sus procesos, están dando un paso muy importante a su consolidación internacional.

“La planta productiva mexicana está alcanzando calidad en sus productos y se hace cada vez más competitiva para ingresar en otros mercados”, expusieron Jürgen Brandes, CEO of the Process Industries and Drives Division, y Jan Michael Mrosik, CEO of the Digital Factory Division de Siemens.

En ese sentido, la compañía alemana aseguró en información que retoma Notimex, que “México es el quinto mercado más importante para invertir”, ya que cuenta “con un potencial de crecimiento derivado de cambios estructurales que dan pie a mayor progreso y desarrollo económico”, impulsado en parte por esta digitalización de las empresas.

Que en palabras de Mrosik, estas herramientas digitales “brindan nuevas oportunidades de métodos de cooperación, modelos de negocios innovadores y maneras de agregar valor para tener operaciones más flexibles y competitivas” y lo más importantes, es que las pymes ya pueden participar y obtener beneficios de estos cambios estructurales.