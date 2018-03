¿Ya te urge retirarte? te decimos que hacer para hacerlo a los 40 años

Tras una ardua vida laboral, muchos quisiéramos retirarnos unos años antes, ello si se considera que, según el IMSS, a la edad de retiro es después de los 60 años, pero existen formas de adelantar esta etapa.

Ciudad de México – Pero algunas personas, con ciertos ajustes en su vida laboral y no precisamente por pertenecer a la clase alta o ser privilegiados, han logrado retirarse a los 40 años, Algunos tuvieron carreras bien pagadas en bancos o firmas de ingeniería, mientras que otros eran maestros o escritores. Algunos fueron emprendedores, mientras otros trabajaban en una oficina.

Al respecto, Entrepreneur citó los 5 consejos quedan las personas que lograron retirarse un poco antes:

Entienden las matemáticas de la independencia financiera

La sabiduría convencional sugiere que, para poder retirarse, necesitas tener un enorme ahorro y una fuente de ingresos que, por lo menos, se equipare al salario que recibías. En 2012, Aon Hewitt descubrió que el empleado promedio necesita un “guardadito” de hasta 11 veces su salario actual para poder dejar de trabajar cómodamente. Es decir, quienes se quieran retirar deben contar con una fuente de ingresos un 85 por ciento mayor a su salario actual.

El problema con estos números es que no toman en cuenta que las personas retiradas, TODAVÍA gastan. Por eso, los jóvenes que dejan de trabajar entienden que el “número mágico” no está en los ingresos, sino en la tasa de ahorro como porcentaje de su salario. Considerando esto, un retiro temprano no suena tan descabellado.

Como Peter Adeney, del popular blog de retiro temprano “Mr. Money Mustache” explica: “Si gastas el 100% de tu salario, jamás estarás listo para retirarte. Si gastas 0% de tus ingresos (imaginando que todavía cuentas con los medios para subsistir), y puedes mantener esta disciplina, entonces puedes retirarte hoy mismo”.

Gastan menos, pero son igual de felices

Los jóvenes retirados gastan menos de lo que ganan. Puede que no sea sorprendente que las personas ahorradoras puedan jubilarse antes, pero es importante notar que estas personas no ven la frugalidad como un sacrificio. De hecho, han desarrollado una actitud muy conveniente en la que maximizan toso su consumo.

“Cuando compramos algo, generalmente nos fijamos en el precio, aunque lo que realmente nos importa es qué tanto gozo nos dé el nuevo objeto”, explica J.Money de BudgetsAreSexy.com. “Soy igual de feliz de tomarme una cerveza en casa como lo estaría en un bar… Gozo igual un sándwich de mermelada que un nuevo restaurante.

¿Esto significa que jamás me compro ropa, como en la calle o bebo cerveza artesanal que cuesta un ‘ojo de la cara’? ¡Claro que no! Amo hacer todas esas cosas. Pero al comparar la alegría que esas cosas me traen con la que me dan los simples placeres de la vida, la diferencia no es mucha. Hago más cosas baratas para poder realmente disfrutar de los gustos que me doy”.

Invierten temprano y por décadas, no años

Los jubilados jóvenes no tienen acceso a secretos de inversión. En lugar de tratar de ganarle al mercado, ellos tienen estrategias financieras simples. Muchos usan fondos de ahorro con planes que duran décadas en lugar de meses o años.

Ellos también empiezan a invertir mucho antes que las demás personas de su edad, lo que genera mayores intereses en su dinero. Para ilustrar el poder de invertir “temprano en la vida”, Jim Wang de WalletHacks señala que, asumiendo que tengas una tasa de interés del 7%, alguien que haya invertido 100 al mes de los 20 a los 30 años tendría más dinero que alguien que invierta $100 al mes de los 30 a los 60 años.

Evitan tasas altas de inversión

Los jóvenes retirados saben evitar vehículos de inversión llenos de comisiones. “Muchas personas saben que deben empezar a invertir, pero no saben cómo hacerlo”, dice Nate Tsang del sitio de inversiones InvestmentZen.com. “Como resultado, contratan los primeros servicios que se encuentran en el banco”.

El problema es que la mayoría de estas instituciones promueven activamente fondos con comisiones exorbitantes, a pesar de que tienen menores rendimientos que otras herramientas en el mercado.

¿Cuáles son las alternativas? Últimamente han surgido robos – consejeros financieros que gracias a sus algoritmos, ayudan a formar un portafolio de inversión de bajo costo. Estas herramientas son sencillas de usar, pero no son la respuesta para todos. Tsang dice que “cada robo – consejero calcula con diferentes estructuras y metodologías. Asegúrate de elegir las características del fondo que requieres por el precio correcto. También debes comparar las comisiones que se te cobrarían y cómo afectarían tus retornos de inversión”.

Compran activos que impulsan el flujo de efectivo

Las inversiones alternativas son una manera inteligente de diversificar un portafolio y apuntalar tus ingresos para retirarte a los 40 años. La alternativa más popular de esta rama son los bienes raíces.

Sin embargo, entrar en este sector no es tan simple como solo comprar una propiedad y esperar a que incremente su valor. Los inversionistas deben hacer “su tarea” e identificar las propiedades que cumplan la regla de oro: la renta mensual de un bien inmueble debe ser de al menos el 1% del precio de compra.

Los sitios web que producen ingresos son otra alternativa de inversión que ha crecido en popularidad en los últimos años. Pueden ser adquiridos por beneficios anuales multiplicados dos o tres veces, lo que se traduce en rendimientos anualizados de entre 33 y 50 por ciento.

No obstante, aunque las ganancias puedan ser altas, este tipo de negocios requieren más experiencia que otras inversiones. Quienes se interesen en este tipo de herramientas deben conocer a profundidad los negocios digitales y dedicar tiempo a investigar el potencial del sitio web.