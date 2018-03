Fundación Roberto Bosch en pos de ayudar a la juventud mexicana

Para colaborar en el crecimiento y desarrollo de la juventud mexicana directivos de Bosch y Fundación Bosch México comentaron algunos de sus programas que apoyan estos objetivos.

Ciudad de México .- A dos años de la creación de la Fundación Roberto Bosch México sus iniciativas, orientadas al crecimiento y desarrollo de la juventud mexicana, han conseguido un impacto positivo en la sociedad a la ves que conseguir una integración con la comunidad, a la que se apoya, es igual de relevante que los recursos que se les proporcionan.

Giovanna Gabriela, Directora de la Fundación Roberto Bosch, recordó que la empresa Bosch lleva varios años promoviendo la responsabilidad social como “Me Gusta Mi Escuela, pero fue hace dos años que se optó por concentrar todos los esfuerzos en un sólo organismo. Con ello se buscó apoyar a las escuelas, de diversas entidades donde la empresa tiene presencia, en el mejoramiento de su infraestructura, así como mejorar su equipamiento, la directora ejemplifico esto último con la colocación de laboratorios de energía solar en recintos escoalres.

Otra de las estrategias de la fundación es colaborar en el desarrollo de las capacidades de los jóvenes, ademas de que se les proporciona apoyo mediante becas y con programas como “MexCellence”, este último se basa en los valores de responsabilidad y sostenibilidad, con lo que busca respaldar la educación de excelencia e impulsar el desarrollo regional del país.

Gabriela Galicia, añadió que con estas iniciativas buscan incidir desde nivel primaria, hasta nivel bachillerato; “ademas de que siempre se toma en cuenta la inclusión para educación especial, ejemplo de esto es la creación de un aula de usos múltiples para terapias físicas, que se ubicó en el Estado de México”.

Por su parte Ricardo Silva Córdova, Director Nacional de Recursos Humanos de Robert Bosch México, señaló que lo que se busca “es impactar la educación de calidad en México y no nos interesa si al final lo contratamos o no lo contratamos”. Ademas de que añadió que eso se consigue no únicamente con apoyo financiero, puesto que otra de las actividades que promueve Bosch es el acercamiento de quienes laboran en la empresa con las comunidades, ya sea dando platicas a jóvenes que buscan participar en competencias de construcción de robots, o participando en proyectos escolares, con lo que Silva Córdova considera también esencial el tiempo que se “dona” a todas estas iniciativas.