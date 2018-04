Lanza Air Canada la “Economy Class” para viajar en Norteamérica

Air Canada lanzó la Economy Class para viajar por Norteamérica, donde los usuarios ahorrarán en su viaje lo que hará más práctico y confortable su viaje, informó la aerolínea.

México – Al respecto, Lucie Guillemette, la vicepresidenta ejecutiva y directora comercial de la aerolínea dijo que cada tipo de tarifa ofrece a los clientes atributos específicos, así como opciones para comprar beneficios y servicios adicionales que varían según el tipo seleccionado, como espacio adicional entre asientos, elegibilidad para ascensos de clase o acceso a las salas de espera.

En un comunicado, dijo que la nueva gama ampliada de tarifas económicas ya está disponible, y entre las opciones que se pueden adquirir está el acceso gratuito a los asientos preferentes, así como la posibilidad de comprar servicios como el acceso a la sala de espera “Maple Leaf Lounge”.

Informó además que todos los tipos de tarifas Economy Class ofrecen a los clientes el servicio con equipaje de mano de cortesía, entretenimiento a bordo gratuito y la opción de comprar acceso WiFi cuando esté disponible.

Indicó que son cinco las opciones: La primera se llama Latitude, en la que el boleto es totalmente reembolsable, se tiene check-in prioritario, dos maletas de cortesía, selección avanzada de asientos y su acceso de manera preferencial cuando estén disponibles.

Además, cupón de Air Canada Bistro de cortesía, cambios en el mismo día, acumulación de 125 por ciento de millas Aeroplan y acceso a Maple Leaf Lounge en compra adicional.

También está la Confort, la cual cuenta con espera para el mismo día (anteriormente sólo disponible con Latitude), selección de asientos y acceso preferencial cuando estén disponibles, bebidas de cortesía, equipaje extra de cortesía, abordaje prioritario, acumulación de 115 por ciento de millas Aeroplan y acceso a Maple Leaf Lounge para compra adicional.

En tanto, la tarifa Flex cuenta con cambio de boletos con cargo extra, selección avanzada de asientos, equipaje extra de cortesía, acumulación de 100 por ciento de Millas Aeroplan y acceso a Maple Leaf Lounge para compra adicional.

De igual manera, se cuenta con la opción de Standard, la cual otorga el cambio de boletos con cargo extra, acumulación de 50 por ciento de millas de Aeroplan para los vuelos transfronterizos y 25 por ciento para los vuelos nacionales.

Por último, la Basic, en donde el boleto cuenta con mayores restricciones de Air Canada y estará disponible sólo para determinadas rutas y vuelos. Se tendrá que reservar a través de los canales oficiales de la aerolínea, no permiten cambios, no son elegibles para ascensos de clase y no acumulan millas Aeroplan, entre otras.