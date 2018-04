Cuatro cosas que debes saber sobre tu tarjeta de crédito

Las tarjetas de lado pueden ayudar a realizar compras necesarias, gastos de emergencia o sacar de un apuro, pero también pueden convertirse en el martirio de quienes no planean sus finanzas y de los adictos a las compras compulsivas.

Ciudad de México – Una tarjeta de crédito es un instrumento financiero que funciona como medio de pago y como un mecanismo para obtener crédito de los bancos. Los emisores de la tarjeta conceden al usuario, mediante un contrato, una línea de crédito revolvente, esto quiere decir que puedes volver a hacer uso del crédito conforme lo vayas pagando.

En México hay cerca de 25 millones de tarjetas de crédito. En promedio, la deuda de aquellos que perdieron el control de sus tarjetas alcanza los 140 mil pesos.

Para ayudarte a edificar finanzas personales más sanas y evitar que incurras en deudas, la plataforma de préstamos en línea Yapp, compartió cuatro consejos para evitar que los intereses y las deudas se coman tus quincenas:

Contempla tus costos

Antes de decidir adquirir una tarjeta de crédito es muy importante que tengas presentes todos los gastos que vienen con ella.

Anualidad, que puede ser gratis o hasta de siete mil pesos, dependiendo del tipo de tarjeta que se haya adquirido.

Tasas de interés, que regularmente en México son del 30 por ciento pero existen hasta del 70 por ciento. Esto significa que, con la tasa más baja, por cada 100 pesos que el banco te presta, si no pagas a tiempo, te cobrarán 30.

Cargos y comisiones. Los primeros se suman cuando no pagas la tarjeta o no pagas a tiempo y los segundos son cargos adicionales que se cobran cuando usas el cajero o por programas de recompensas, entre otros.

Agenda tus fechas de pago y corte

La regla más básica al tener una tarjeta de crédito es no gastar más de lo que ganas. Cuando haces gastos que ni tu quincena puede cubrir, tus finanzas se descuadran y acabas el mes con números negativos.

“Deberás ser muy cuidadoso con las fechas de pagos y cortes, y evitar usar tu tarjeta cuando éstas se acerquen, además de no exceder tu presupuesto”.

Un gran poder financiero conlleva una gran responsabilidad

Evitar las compras innecesarias e impulsivas es muy importante para no endeudarse innecesariamente. Una pequeña deuda puede crecer y salirse de control si mes con mes haces compras que no pueden pagarse y no estás atento a tus fechas de pago.

De acuerdo con datos de la Condusef, los usuarios de tarjetas pagan aproximadamente 42.20% de intereses, mientras que los bancos ganan más de 143 mil millones de pesos por las comisiones en sus productos.

Hay formas más sencillas de obtener crédito

No es necesario que tramites una tarjeta de crédito o recurras a un préstamo del banco para obtener un crédito.