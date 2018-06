Líderes de la Industria de Reuniones se dan cita en el WMF 2018 en Rivera Nayarit

Ciudad de México.- El turismo de reuniones es un mercado potencial en México que en los últimos años ha registrado un fuerte dinamismo a nivel internacional. En busca de fortalecer el sector, los líderes de la Industria de Reuniones se dan cita en el 6º World Meeting Forum (WMF) en la Rivera Nayarit en donde mostrarán las últimas tendencias y concentrarán a los mejores proveedores del mercado.

El WMF, considerado el evento líder de la Industria de Reuniones, este año tendrá lugar en la Rivera Nayarit, región turística de México reconocida por su gran potencial, amplia conectividad aérea y terrestre, infraestructura hotelera y nivel de servicios de alta calidad; además de los paraísos naturales que transmiten descanso y relajan la mente de negocios.

Además de ofrecer las últimas tendencias de turismo de negocios, el WMF abre la posibilidad de obtener las mejores posibilidades de negocios en su “Table Tops” con los principales proveedores del mercado y potencializar la relación con los líderes de la industria a través de conferencias, paneles y actividades de netwotking.

En 2018, la sede del evento será la Rivera Nayarit, que del 17 al 19 de julio albergará a personalidades destacadas de la industria de reuniones y además cobijará a speakers e invitados especiales como: Michael Domínguez, Vicepresidente Senior y Director de Ventas de MGM Resorts, y Martin Sirk, Director Ejecutivo de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA por sus siglas en inglés).

Una de las novedades del WMF es que será en Riviera Nayarit donde se “estrenará” el programa de la World Meetings Forum Foundation dedicado a la inclusión y el empleo de las personas con discapacidad en la industria de las reuniones.

Los asistentes al evento, podrá disfrutar de la experiencia de ser atendidos por cinco personas con discapacidad intelectual y dos con discapacidad motriz trabajando formalmente en el proyecto WMF, en las áreas de registro y operaciones.

