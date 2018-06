No te precipites, conoce todo sobre las tarjetas de crédito antes de caer en tentación

Bien dicen que una ayuda económica nunca esta de más, pero recurrir a una tarjeta de crédito puede llevarte a un descontrol de tus finanzas personales.

México.– Expertos en finanzas personales señalan que una tarjeta de crédito no debe representar una extensión de tu salario, ello porque los intereses suelen altos con cada día que te atrases para pagar.

De acuerdo a cifras oficiales, en México se incrementaron las solicitudes para adquirir una tarjeta de crédito, pero a la par de su alta demanda, la morosidad también se ha visto incrementada

“Situación que demuestra el desconocimiento financiero que se ve reflejado en usos inadecuados por parte de los tarjetahabientes”, alertó Kathy Quintero, Vocera de Resuelve tu Deuda.

Comentó que de acuerdo con la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), actualmente hay medio millón más de plásticos que en 2017, sin embargo, este volumen no ha sido acompañado por un mejor uso, ya que el Índice de Morosidad (IMOR) se ubica en 5.3 por ciento, el segundo más alto en toda la cartera de consumo.

“Las personas que apenas están pensando en adquirir una tarjeta, deben informarse oportunamente”. Por ello, enlistó una serie de recomendaciones a considerar antes de tomar la decisión.

Conoce tu historial crediticio

Consultar el Buró es importante porque enlista el comportamiento que haya tenido o tiene cualquier persona con un producto crediticio, de ahí que las instituciones lo utilicen de referencia para aprobar o negar una tarjeta al solicitante. Por ello, conocer el reporte en esta institución es necesario para identificar cómo está nuestra salud financiera y a qué tipo de servicios podríamos aspirar según el buen o mal historial que tengamos.

Identifica el objetivo de tu crédito

No todas las tarjetas son iguales, algunas ofrecerán mayores beneficios para compras específicas, como las departamentales o las de viajes, mientras que otras tendrán su atractivo en la línea de crédito aprobada. Entre tanta diversidad, primero piensa en el uso que le darás a ese plástico y busca las opciones que mejor te ayuden a cumplirlo.

Determina tu capacidad de pago

El crédito no es un ingreso extra sino una forma de extender el uso de nuestro dinero. Para aprovecharlo responsablemente, se debe determinar el monto máximo al que nos podríamos comprometer mensualmente sin afectar nuestra economía. Obtén esta cifra restando los gastos fijos y el ahorro a tus ingresos netos. El resultado será tu capacidad de pago.

Fíjate en el CAT

El Costo Anual Total (CAT) es una medida estandarizada que te ayuda a comparar el costo del financiamiento crediticio entre productos. Debido a que este indicador no sólo involucra las tasas de interés, sino todas las comisiones, es una buena referencia para determinar qué tan caro es un crédito. Sin embargo, considera que las recompensas no están incluidas en ese porcentaje, así que un CAT menor podría no garantizar un plástico acorde a tus objetivos.

Compara las opciones

Según la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 7 de cada 10 personas que contrataron un crédito no lo compararon con productos similares de distintas instituciones y, en consecuencia, no adquirieron el plástico que mejor satisficiera sus consumos. Para evitar padecer una situación similar, revisa la amplia oferta de créditos antes de decidirte por una tarjeta.

“Convertirnos en mejores consumidores de productos crediticios nos ayuda a impulsar nuestra cultura financiera. Además, iniciar nuestro historial con la tarjeta adecuada puede ser la clave para evitar situaciones de sobreendeudamiento y mora”, concluyó la vocera de la reparadora de crédito con presencia en Latinoamerica.

